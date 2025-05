Jason Kelces Tochter freundet sich mit Eagles-Maskottchen an

Jason Kelces (37) zweijährige Tochter Benny scheint langsam Frieden mit Swoop, dem Maskottchen der Philadelphia Eagles, zu schließen. Nachdem sie im vergangenen Jahr bei ihrer ersten Begegnung schüchtern einen High Five verweigert hatte, zeigte sie sich in einem aktuellen Video, das auf dem X-Account der Eagles geteilt wurde, etwas mutiger. Auf dem Arm ihres Vaters sitzend, in einem grünen Eagles-T-Shirt, beobachtete sie Swoop zunächst skeptisch. Später winkte sie dem Maskottchen sogar zaghaft zu, woraufhin Swoop mit einer triumphierenden Geste reagierte. Der offizielle Account der Eagles kommentierte das Video mit: "Sie werden schon bald beste Freunde."

Das Video erinnert an Bennys erste Begegnung mit dem Maskottchen im vergangenen Jahr, die von den Eagles auf TikTok geteilt wurde. Damals hatte Jason seine Tochter gefragt: "Willst du Swoop kennenlernen?", als sie neugierig auf das Maskottchen gezeigt hatte. Doch als Swoop näherkam und sogar ein Kuscheltier für sie dabeihatte, überwog Bennys Unsicherheit und sie weigerte sich, Swoop die Hand zu geben. In den sozialen Medien wird nun spekuliert, dass sie bei weiteren Spielen vielleicht etwas mehr Vertrauen fasst und Swoop bald als neuen Freund akzeptieren könnte.

Jason, der mit seiner Frau Kylie Kelce (33) die Töchter Wyatt, Elliotte und Benny sowie die im März geborene kleine Finnley hat, gab erst kürzlich Einblicke in das Familienleben. In einem Interview mit dem Magazin People erklärte er, wie unterschiedlich seine Töchter auf das jüngste Familienmitglied reagieren. Während Wyatt und Elliotte die Rolle der großen Schwestern lieben, brauchte Benny etwas länger, um sich an ihre kleine Schwester zu gewöhnen. "Unsere Jüngste, Benny, brauchte etwas Zeit zum Aufwärmen, aber sie kommt langsam voran, was gut ist", erklärte er.

Instagram / kykelce Bennett Llewellyn, jüngste Tochter von Jason und Kylie Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelces Töchter, November 2024

