Neue Investition: Travis und Jason Kelce kaufen Footballteam

Travis Kelce (35) und sein Bruder Jason Kelce (37) haben mit einer neuen Investition überrascht: Die beiden sind nun stolze Besitzer des professionellen Hallenfootball-Teams St. Joseph Goats in Missouri. Für Travis, der für die Kansas City Chiefs spielt und ebenfalls in Missouri zu Hause ist, markiert dies einen aufregenden neuen Weg abseits des Spielfelds. Jason, der vor Kurzem von den Philadelphia Eagles in den Ruhestand ging, hatte offenbar ebenso Lust auf ein neues Abenteuer. Das Projekt wickelten die Brüder über ihre Biermarke Garage Beer ab. "Das ist mehr als nur ein Sponsoring – es ist ein mutiger, vielleicht verwirrender Sprung in die Welt des Profisports, und wir könnten nicht aufgeregter sein", betonten sie, wie Hello berichtet.

Für Travis kommt dieser Schritt, nachdem er bereits in einem anderen Sportsektor investierte: Letztes Jahr erwarb er gemeinsam mit Teamkollege Patrick Mahomes (29) einen Anteil am Alpine Formel-1-Team. Während er sein Geschäftsfeld ausbaut, konzentriert sich Jason verstärkt auf seine Familie. Er und seine Frau Kylie (33) begrüßten vor Kurzem ihr viertes Kind. Taylor Swift (35), Travis' Freundin, zeigte sich bisher immer unterstützend ihrem Partner gegenüber, ob sie aber künftig etwas mit den St. Joseph Goats zu tun haben wird, bleibt abzuwarten. Sie selbst hat gerade erst für Schlagzeilen gesorgt, weil sie die Rechte an ihren Masteraufnahmen zurückkaufte – eine große Errungenschaft nach jahrelangem Kampf.

Seit Travis und Taylor im Sommer 2023 ein Paar wurden, zeigen sie sich regelmäßig bei den wichtigen Ereignissen des anderen – sei es bei den Spielen der Kansas City Chiefs oder auf Taylors ausverkaufter Eras Tour. Immer wieder begeistern sie Fans mit ihrer Beziehungsdynamik. Travis schwärmte kürzlich in seinem und Jasons Podcast "New Heights" über Taylor: "Ich habe nie gedacht, dass Worte nicht ausreichen können, bis ich sie getroffen habe."

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

