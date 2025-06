So geht es Kylie Kelce nach der Geburt ihrer vierten Tochter

Kylie Kelce (33) hat mit ihrer neuesten Folge des Podcasts "Not Gonna Lie" einen ehrlichen Einblick in das Leben nach der Geburt ihres vierten Kindes gewährt. Die Frau von NFL-Star Jason Kelce (37), die Ende März ihre vierte Tochter Finnley auf die Welt brachte, sprach offen über die Herausforderungen des sogenannten vierten Trimesters – die ersten zwölf Wochen nach der Geburt, in denen sich der Körper einer Mutter wieder umstellen muss. "Es ist eine Phase, in der der Körper verrückt spielt", erklärte sie und berichtete von alltäglichen Schwierigkeiten: "Ich fühle mich schrecklich, habe Hunger wie nie zuvor und gleichzeitig das Gefühl, wochenlang nichts getrunken zu haben."

Besonders schwierig ist für Kylie das Thema Kleidung nach der Geburt. Trotz des verschwundenen Babybauches passen viele ihrer alten Hosen nicht. Ihr Arzt habe ihr geraten, sich ein ganzes Jahr Zeit zu geben, um sich wieder in ihrem Körper wohlzufühlen. "Ich habe einfach größere Jeans und ein paar neue, luftige Kleider für den Sommer gekauft. Denn jeder liebt eine frische Brise", scherzt die 33-Jährige. Sie beschreibt auch die körperlichen Herausforderungen beim Stillen, von dem sie sagt, es fühle sich manchmal wie "heiße, feurige Nadeln" an, wenn die Milch einschießt.

Kylie und Jason gelten als absolutes Traumpaar. Mit der kleinen Finnley aka Finn ist die Familie inzwischen auf sechs Köpfe angewachsen, zu denen auch die älteren Mädchen Wyatt, Ellie und Bennett gehören. Laut der stolzen Mama sei es kein Zufall, dass sie und ihr Mann nur Töchter haben: "Das Universum hat gesagt: 'Er versteht Frauen einfach nicht. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er Frauen versteht'", witzelte sie im "Not Skinny But Not Fat"-Podcast. Das Paar ist in Sachen Erziehung mittlerweile ein eingespieltes Team – beide gewähren regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit den vier Mädchen.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

