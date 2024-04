"Er muss aus dem Haus": Kylie Kelce nach Jasons NFL-Aus

Das Leben geht weiter. Nach 13 Jahren beendet Jason Kelce (36) seine American-Football-Karriere. Das Team der Philadelphia Eagles verkündete im März seinen Rücktritt. In der aktuellen Folge von "Today" besuchte seine Ehefrau Kylie Kelce die Morningshow und berichtete unter anderem über das Leben nach der NFL. "Er muss unbedingt aus dem Haus", witzelte sie und plauderte weiter: "Es geht nicht darum, dass ich will, dass er aus dem Haus geht, sondern dass er aus dem Haus gehen muss. Trotz drei kleinen Kindern wird Golf nicht ausreichen." Es scheint, als hätte Kylie das Gefühl, ihr Mann könnte ein kleiner Stubenhocker werden und es sich in seinen vier Wänden etwas zu bequem machen!

Jason teilte bislang nicht, welche Pläne er nach seinem Rücktritt hat, doch seine Frau scheint zuversichtlich zu sein. "Nichts ist vom Tisch, er ist ein Ideentyp, also denke ich, dass er etwas finden kann, was er tun kann", erklärte Kylie. Es ist keine Neuigkeit, dass die dreifache Mama ihren Mann in all seinen Entscheidungen unterstützt. Nachdem der Footballspieler verkündet hatte, in den Ruhestand zu gehen, widmete Kylie ihm auf Instagram einen rührenden Post. Unter einem Schnappschuss drückte sie ihre Liebe für ihren Mann aus. Kylie sei vor allem stolz, seine Frau zu sein, und könne es kaum erwarten, was in Zukunft auf sie wartet. "Wie immer werden die Mädchen und ich dich bei jedem Schritt anfeuern!", fügte sie dem Post liebevoll hinzu.

Die beiden sind seit 2018 verheiratet und teilen drei Töchter: Wyatt, Elliotte und Bennet. Kylie berichtet in der Show außerdem, dass sie sich wünschen würde, wenn ihre Kinder in die sportlichen Fußstapfen der Eltern treten würden. "Ich hoffe, dass sie sich für den Sport entscheiden. Aber wenn nicht, dann ist das auch okay", gibt sie zu. Kylie wäre es nur wichtig, dass ihre Töchter ein Verständnis dafür bekommen, wie wichtig es ist, im Team zu arbeiten und zusammenzuhalten. "Ich habe viel gelernt, während ich Feldhockey gespielt habe – im Team zu arbeiten, etwas als Kollektiv zu schaffen", schwärmte sie.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliott und Wyatt (u.) und Bennett (o.)

