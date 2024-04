Acht Jahre Gefängnis: Maxim Lyutyi ließ sein Baby verhungern

Maxim Lyutyi wurde zu einer Strafe von acht Jahren in einer russischen Hochsicherheitskolonie verurteilt. Was ist passiert? Der Influencer hatte den irren Plan, seinen neugeborenen Sohn Kosmos von Licht zu ernähren! Um seinen Plan zu erfüllen, hielt er die Mutter Oxana Mironova aktiv davon ab, das Baby zu stillen. Sein Sohn überlebte diese wahnsinnige Diät leider nicht. Nach dem Tod des kleinen Kosmos saß Maxim zunächst einen Monat in Untersuchungshaft, bis er nun verurteilt wurde. Auch die Mutter erhält eine Strafe, jedoch ohne Freiheitsentzug, wie unter anderem Bild berichtet .

Der Fitnessenthusiast zwang seine Partnerin Oxana, die Entbindung zu Hause stattfinden zu lassen, anstatt in einem Krankenhaus. Dann versuchte er, seinen Sohn ausschließlich durch die Aufnahme von Sonnenstrahlen zu ernähren. Erst einen Monat nach der Geburt brachte das Paar ihren Nachwuchs schließlich doch zu einem Arzt. Leider war es jedoch bereits zu spät für den kleinen Kosmos – er starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Das abgemagerte Baby wog zu diesem Zeitpunkt nur noch 1,5 Kilogramm.

Die Mutter von Oxana zeigt sich entsetzt von dem Geschehenen. Sie gab vor Gericht an, sie habe versucht zu helfen und ihrer Tochter Geld für Lebensmittel geschickt. "Ich habe alles gespürt und ihr gesagt, dass Maxim verrückt sei, aber sie hat nicht auf mich gehört", erklärte die Russin und fügte hinzu: "Oxana lebte dort wie ein Versuchskaninchen. Sie war seine Sklavin."

Anzeige Anzeige

Instagram / yarilo_drug Maxim Lyutyi, März 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / yarilo_drug Maxim Lyutyi, Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de