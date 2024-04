Die Sportwelt trauert: Ex-MLB-Manager Whitey Herzog ist tot

Whitey Herzog war ein professioneller Baseballspieler. Nachdem er 1963 seine Sportkarriere beendet hatte, arbeitete er als angesehener Manager weiter. Er machte sich einen großen Namen in der MLB – Major League Baseball. Jetzt ist der Sportstar im Alter von 92 Jahren gestorben. TMZ liegt eine Erklärung der Familie vor: "Obwohl es uns schwerfällt, Abschied zu nehmen, war sein friedliches Ableben ein Segen für ihn." Whitey habe zuletzt mit einer Krankheit gekämpft. Seine letzten Tage habe er im Kreise seiner Familie verbracht.

Für viele Baseballfans war er eine Legende. So hatte er sogar seinen eigenen Spielstil – von vielen "Whiteyball" genannt. 1980 war er Manager der bekannten Cardinals geworden und verhalf ihnen zu vielen Siegen. 1982 gewann er die World Series und nur wenige Jahre später heimste er zwei NL-Pennant-Siege ein. Im Jahr 2014 wurde ihm eine besondere Ehre zuteil: Er wurde in das St. Louis Cardinals Hall of Fame Museum aufgenommen.

Whitey, der mit bürgerlichem Namen Dorrel Norman Elvert Herzog hieß, wurde sein Sporttalent nicht wirklich in die Wiege gelegt. Sein Vater arbeitete in einer Brauerei, seine Mutter in einer Schuhfabrik. Doch er und auch sein Bruder Codell, der bereits 2010 verstorben ist, wurden zu großen Sportstars.

Getty Images Whitey Herzog, Ex-Baseballstar

Getty Images Whitey Herzog, einstiger MLB-Manager

