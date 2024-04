Fake? "Make Love, Fake Love"-Julian schiebt Eifersuchtsfilm

Spielt er das nur vor? Immer mehr Männer kommen Antonia Hemmer (24) bei Make Love, Fake Love näher. Nachdem erst Julian eine Nacht bei ihr verbringen durfte, ist nun Marcel der Glückliche. Ganz zum Leidwesen von Julian: Als dieser in der neuen Folge davon erfährt, bricht für ihn scheinbar eine Welt zusammen. "Das fühlt sich schon so an, als wäre man ersetzt worden", gibt er im Einzelinterview zu und verdrückt ein paar Krokodilstränen. Die anderen Kandidaten kaufen ihm das aber gar nicht ab! "Der Julian ist ein Schauspieler. Das war ein bisschen zu dramatisch. Hab ich ihm nicht abgekauft", meint Nico danach. Auch Xander ist ziemlich genervt.

Julians Eifersuchtsdrama ist damit aber nicht vorbei. Am nächsten Morgen bekommt auch Antonia Wind davon, dass es ihrem Verehrer nicht gut geht. "Das tut mir in der Seele weh, wenn ich das sehe", meint die einstige Bauer sucht Frau-Kandidatin. Sie tröstet ihn und denkt, dass er sich langsam in sie verguckt: "Ich glaube schon, dass diese Nacht bei ihm sehr viel verändert hat. Dass er mich schon besser findet, als er gedacht hat und sich bei ihm Gefühle entwickeln." Schließlich umarmen sich Julian und Antonia und er scheint besänftigt zu sein.

Das ist nicht das erste Mal, dass Julian bei den anderen Männern negativ auffällt. Marcel meinte in einer vorherigen Folge etwa, dass er schlecht über ihn geredet hat. "Ich bin richtig sauer, weil ich weiß, dass die reden! Die größte Ratte hier ist Julian", regte er sich auf. Auch Okan wetterte gegen den 26-Jährigen und warf ihm vor, dass er ein falsches Spiel spielt.

Make Love, Fake Love, RTL Julian und Antonia bei "Make Love, Fake Love"

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Julian

