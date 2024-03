Spielt Julian falsch? Bei “Make Love, Fake Love” kracht es

Bei Make Love, Fake Love möchte sich Singledame Antonia Hemmer (23) neu verlieben. Doch unter die Herzensanwärter haben sich auch Vergebene geschmuggelt, die nur da sind, um ein Preisgeld für sich und ihre Partnerin zu ergattern. Bereits in Folge drei wird es ernst: Eigentlich war die Party im Barbie-Style ein großer Erfolg. Doch nachdem sich die Frau des Hauses ins Bett verabschiedet hat, liegt schlagartig Spannung in der Luft. So langsam trauen sich die Männer gegenseitig nicht mehr über den Weg. Wer lügt, wer sagt die Wahrheit? Für Kandidat Okan scheint klar zu sein, wer zu den Schwindlern gehört. "Ich denke, dass Julian hinterrücks spielt", erklärt er.

"Meiner Meinung nach ist die Stimmung zwischen den Männern mittlerweile sehr angespannt", findet Okan. Bereits zuvor hetzte er gegen seine Kontrahenten. Daher konfrontiert er Julian jetzt einfach mal direkt. "Hast du über jemanden gesprochen, der gerade nicht dabei war?", fragt der Münchner immer wieder wütend. Julian weiß jedoch von nichts. Auch Okan muss schließlich zugeben: "Ich kann nicht von Fakten sprechen." Es sei lediglich ein Gefühl. Ob er den Verdacht hat, der 26-Jährige könnte in Wahrheit eine Freundin haben?

Julian hätte gerne erfahren, was er scheinbar gesagt haben soll. "So richtig Argumente dafür gab es ja nicht...", seufzt er. Die Sinnhaftigkeit des Konflikts sehe der Handelsvertreter aus Saarbrücken leider nicht. Auch die übrigen Herren gucken etwas verwirrt. "Ich bin lost, Leute", erklärt Kandidat James schließlich.

Anzeige

RTL / ITV Studios Germany Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Lady

Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat James

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de