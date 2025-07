Damit offiziell? Antonia Hemmer küsst unbekannte Männerhand

Antonia Hemmer (25) scheint wieder auf Wolke sieben zu schweben! Die Influencerin deutete in den vergangenen Wochen mehrfach an, wieder einen Partner an ihrer Seite zu haben. Auf Instagram teilt sie jetzt einen weiteren Hinweis. Während Antonia auf dem Beifahrersitz eines Autos Platz genommen hat und ihr Gesicht von der Sonne angestrahlt wird, küsst sie liebevoll die Hand einer bisher unbekannten männlichen Person. Dazu schreibt sie: "Reich, weil ich dich getroffen habe." In der Videobeschreibung setzt sie außerdem den Hashtag dankbar, eine Sanduhr, einen Briefumschlag mit einem Herzen und eine Gedankenblase.

In der Kommentarspalte freuen sich die Fans für Antonias mögliches Liebesglück. "Es ist so schön, dass du glücklich bist", schreibt ein Social-Media-Nutzer. Ein anderer ist sich bereits sicher, dass Antonia und ihr Mr. X "Seelenverwandte" sind. Nach den Liebespleiten der Bauer sucht Frau-Bekanntheit kommentiert eine Userin sogar: "Ich hätte wetten können, dass du eher in Zukunft Frauen daten wirst." Die 25-Jährige antwortet auf die Vermutung lediglich mit einem "Ne". Aktuell möchte sie ihr Liebesglück allerdings komplett privat genießen. Wer der Mann an ihrer Seite ist, ist nicht bekannt.

Bereits vor wenigen Wochen sorgte Antonia auf TikTok mit einem ganz besonderen Statement für Wirbel. In einem weißen Minikleid zeigte sie sich von ihrer strahlendsten Seite. Besonders die Bildunterschrift sorgte für Spekulationen bei ihren Followern. "Er hat mir meinen Glow zurückgegeben", schrieb die Influencerin. Wer der geheimnisvolle Mann ist, verriet Antonia schon damals nicht. Die Fans waren sich trotzdem einig: Ihre positive Ausstrahlung fällt sofort auf. "Deine Aura strahlt richtig", schwärmte ein User begeistert.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Juni 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin