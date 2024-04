Familie und Co.: So tickt Leverkusen-Trainer Xabi Alonso!

Xabi Alonso (42) hat gerade wirklich allen Grund zum Feiern: Am vergangenen Sonntag führte der Trainer von Bayer 04 Leverkusen sein Team zum Sieg. Somit ist der FC Leverkusen nicht nur zum ersten Mal Deutscher Meister, er schafft es auch nach elf Saisons, den Titelverteidiger FC Bayern abzulösen. Ein riesiges Ereignis für Fußballfans, die Spieler und natürlich Xabi selbst. Doch auch im Privatleben des Spaniers scheint alles rund zu laufen. Ein Blick auf seine Social-Media-Kanäle verrät, dass er nicht nur auf seine Mannschaft mächtig stolz ist. Xabi lässt seine Fans regelmäßig an seinem Familienglück mit seiner Frau Nagore Aranburu und ihren drei gemeinsamen Kids teilhaben.

Der ehemalige Fußballspieler und seine Frau sollen bereits seit ihrer Jugend ein Paar sein. Das Jawort gaben sich die beiden im Jahr 2009. Ihr 16-jähriger Sohn Jontxu, die 14-jährige Ane und Nesthäkchen Emma von neun Jahren machten ihr Glück perfekt. Während viele Fußballprofis ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten, gibt Xabi gerne Einblicke in sein Leben abseits des Platzes. Seine mehr als elf Millionen Follower scheinen sich darüber zu freuen, dass der Dreifachvater nicht nur reichlich Fußball-Content, sondern häufig auch Schnappschüsse mit seiner Frau und den Kindern teilt. "Was für eine schöne Familie du hast", kommentierte eine Nutzerin ein Familienfoto auf Instagram anlässlich von Emmas Geburtstag. Zum Muttertag postete der 42-Jährige ein Bild, auf dem Nagore die zwei Töchter im Arm hält. "Die Frau meines Lebens. Alles Gute zum Muttertag. Wir lieben dich", schwärmte er in der Bildunterschrift.

Vor zwei Jahren zog Xabi mit der ganzen Familie nach Deutschland, um dort seinen Posten als Cheftrainer anzutreten. Zuvor hatte der gebürtige San Sebastiáner allerdings selbst eine beachtliche Karriere als Fußballer hingelegt. Dafür stand er unter anderem beim FC Liverpool, Real Madrid und sogar für die spanische Nationalmannschaft auf dem Platz. Vor sechs Jahren beendete der Profi dann allerdings seine Karriere als Spieler. Und das ausgerechnet nach seiner Zeit beim FC Bayern München – dem Verein, den er nun am vergangenen Wochenende als Trainer zusammen mit seiner Mannschaft Bayer 04 Leverkusen vom Thron stieß.

Anzeige Anzeige

Instagram / xabialonso Xabi Alonso mit seiner Frau und seinen Kindern im Jahr 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / xabialonso Xabi Alonso als Spieler beim FC Bayern München im Jahr 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr es gut, dass Xabi Alonso so viel Privates auf Social Media teilt? Ja, das macht ihn viel nahbarer. Nein, er sollte lieber mehr beim Thema Fußball bleiben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de