Mit ihm knutscht Antonia Hemmer bei "Make Love, Fake Love"

So schnell kann es gehen. Laurence gehört zu den Neulingen bei Make Love, Fake Love und schleicht sich langsam, aber sicher in Antonia Hemmers (24) Herz. Der Teilnehmer gewinnt in der aktuellen Folge ein Spiel – und damit auch ein Date mit Antonia. Es wird schnell kuschelig bei den beiden, da Laurence die Bauer sucht Frau-Bekanntheit massiert. Antonia scheint überzeugt: "Niemals hätte ich gedacht, dass hier jemand reinkommt, der mich so schnell catcht. Der kam vor zwei Tagen und hat sich so schnell nach oben gekämpft", sagt die Beauty im Einzelinterview. Das romantische Date könnte nicht besser enden, denn es kommt zu einem Kuss zwischen Antonia und Laurence.

Eine Person fühlt sich damit jedoch eher weniger wohl... Laurence' Freundin Kim sieht die Bilder in der Villa. Auch wenn sie weiß, worauf sie sich eingelassen hat, kullern bei ihr ein paar Tränchen. "Es ist nicht schön, das mit anzusehen, das sag ich ganz ehrlich. Klar kommen mir da ein bisschen die Tränen, ich meine: Es ist mein Freund", gibt sie in der Folge zu. Gedanken um ihre Beziehung mache sie sich aber noch nicht. "Das ist das Spiel", hält sie schließlich fest. Das scheint Laurence derzeit bestens zu bestreiten, wie er selbst festhält. "Ich hab mich gerade in die Champions League katapultiert und da fühl ich mich natürlich pudelwohl in dieser Liga", lautet sein Fazit nach dem Date.

Ob es damit einen neuen Favoriten gibt? Bisher zählte zu denen unter anderem der Teilnehmer Xander. Die Liebessuchende Antonia und Xander kamen sich beim Knutschen unter der Dusche bereits sehr nah. Antonia gab im Nachhinein zu: "Vielleicht habe ich auch so langsam ein Kribbeln im Bauch, wenn ich bei Xander bin", sagte sie. Ob die Karten durch Laurence' Teilnahme noch einmal neu gemischt werden? Ein Problem bleibt dabei für Antonia: Sowohl Laurence als auch Xander haben eine Freundin.

Anzeige Anzeige

RTL Antonia Hemmer und Kandidat Laurence in "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Xander

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Antonia so überzeugt ist von "Make Love, Fake Love"-Laurence? Ja, er macht seine Sache echt gut. Nee, man merkt doch, dass er eigentlich vergeben ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de