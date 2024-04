Verliebt? Xander über Duschaktion bei "Make Love, Fake Love"

Bei Make Love, Fake Love hat sich bereits ein Mann als Favorit von Antonia Hemmer (24) herauskristallisiert: der eigentlich vergebene Xander. Und nicht nur das: Zwischen der Blondine und dem Münchner ging es bereits ziemlich heiß her. In der letzten Folge der Datingshow sind die beiden gemeinsam unter die Dusche gehüpft und tauschten Zärtlichkeiten aus. Das scheint nicht ohne Folgen geblieben zu sein. Nach der heißen Duschaktion gesteht die 24-Jährige: "Vielleicht habe ich auch so langsam ein Kribbeln im Bauch, wenn ich bei Xander bin." Haben die innigen Momente womöglich auch die Gefühlswelt des Vergebenen beeinflusst? "Schmetterlinge im Bauch habe ich nicht", erklärt der 25-Jährige im Interview mit Promiflash und fügt im selben Atemzug hinzu: "Aber das verbindet einen natürlich und man baut eine gewisse Connection zueinander auf."

Während er in der Situation noch sehr angetan wirkt, scheint Xander die Aktion im Nachhinein kritischer zu betrachten. "Die Dusche war gut, es war aber nicht meine Intention, Lisa dabei zu verletzen", gesteht der 25-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Auf die Frage, ob er sich hätte vorstellen können, noch weiter zu gehen und womöglich mit der Blondine zu schlafen, hat der Münchner eine klare Antwort: "Nein, das wäre für mich nicht infrage gekommen."

Für Freundin Lisa ist es alles andere als leicht, ihren Freund bei Zärtlichkeiten mit einer anderen Frau zu beobachten. Bereits nach den ersten Knutschereien zwischen Antonia und Xander erklärt sie den anderen Partnern in der Vergebenen-Villa: "Es ist jetzt gar nicht meine Angst, dass Xander noch einen Schritt weitergeht. Aber alleine diese Situation wieder und wieder zu sehen, das habe ich mir echt einfacher vorgestellt."

RTL Xander und Antonia unter der Dusche bei "Make Love, Fake Love"

RTL/ privat Lisa und Xander von "Make Love, Fake Love"

