Was geschah mit Melissa Barrera nach dem "Scream"-Rauswurf?

Am Ende ist alles gut! Für Melissa Barrera (33) geht es langsam wieder bergauf. Die Schauspielerin spielt in dem neuen Horrorthriller "Abigail" mit, der seit dem vergangenen Freitag in den Kinos läuft. Davor musste die Schauspielerin einen großen Verlust erfahren: Ende 2023 wurde Melissa von dem Scream-Franchise gekündigt, weil sie die israelische Regierung kritisiert und einen Waffenstillstand gefordert hatte. Doch die Kündigung hatte offenbar einen positiven Einfluss auf sie. "Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, endlich die zu sein, die ich im Leben sein soll, und die vergangenen Monate haben mir dabei geholfen, das zu verstehen", teilte sie Entertainment Tonight mit.

Melissa ist vor allem dankbar für die Unterstützung ihrer Fans. Sie habe nicht erwartet, dass nach ihrem Rauswurf so viele Menschen hinter ihr stehen würden. "Aus irgendeinem Grund hatte ich nicht damit gerechnet, so viel Unterstützung zu bekommen und das Gefühl zu haben, dass eine Armee hinter mir steht", gab sie zu. Zudem habe ihr der Horrorstreifen neue Perspektiven im Filmgeschäft eröffnet, die sie nutzen möchte, um ihren Fans etwas zurückzugeben. "Es gibt mir so viel Kraft, weiterzumachen und weiterhin tolle Dinge für sie [die Fans] zu produzieren. […] 'Abigail' ist erst der Anfang davon", erklärte die 33-Jährige.

Der Horrorfilm, produziert von Matt Bettinelli-Olpin (46) und Tyler Gillett, handelt von einer 12-jährigen Ballerina, die entführt wird. Es dauert wohl nicht lange, bis ihre Kidnapper herausfinden, dass es sich bei ihrem Opfer um eine blutrünstige Vampirin handelt. Der Streifen basiert auf dem Kultfilm "Draculas Tochter" aus dem Jahr 1936. In der Neuinterpretation spielen neben Melissa auch Alisha Weir, Dan Stevens (41), Kathryn Newton (27), William Catlett, Kevin Durand, Giancarlo Esposito (65) und Angus Cloud (✝25) in den Hauptrollen mit. Vor seinem Tod hatte der Euphoria-Star noch in einigen Projekten mitgewirkt.

Melissa Barrera gewinnt den IMDb "Fan Favorite" STARmeter Award, 2022

Angus Cloud, Schauspieler

