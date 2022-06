Tolle Neuigkeiten für alle Scream-Fans. Im vergangenen Januar startete der fünfte Teil der Horrorfilm-Serie und die Vorbereitungen für den sechsten Teil der kultigen Schocker-Reihe sind schon in vollem Gange. Für die neue Fortsetzung, die im März 2023 in die Kinos kommen soll, werden nach und nach immer mehr Cast-Mitglieder bekannt gegeben. In dem Streifen werden auch sechs richtige "Scream"-Stars ihr Comeback feiern.

Im Mai wurde bekannt, dass unter anderem Melissa Barrera (31) wieder in ihrer Rolle zu sehen sein wird. Die Mexikanerin spielte im fünften Teil die Figur der Samantha "Sam" Carpenter. Sams Halbschwester Tara ist ebenfalls wieder mit von der Partie und wird wie im letzten Film auch von Jenna Ortega (19) verkörpert. Die Darstellerin der Mindy Meeks-Martin, Jasmin Savoy Brown (28), ist nach dem fünften ebenfalls im sechsten Teil dabei. Und auch Mindys Film-Zwilling Chad (Mason Gooding, 25) bleibt dem Publikum noch ein wenig erhalten.

Außerdem sind zwei alte Hasen des Franchise mit dabei. Courteney Cox (57) ist seit dem ersten Teil in ihrer Rolle der TV-Moderatorin Gale Weathers ein fester Bestandteil des Casts und dementsprechend auch in "Scream 6" zu sehen. Aus dem vierten Teil, der 2011 erschienen ist, kehrt zudem noch die von Hayden Panettiere (32) gespielte Kirby Reed in die Horror-Story zurück.

Melissa Barrera, Schauspielerin

Jenna Ortega bei den MTV Music & TV Awards 2022

Jasmin Savoy Brown im März 2022

Mason Gooding im März 2022

Courteney Cox, Schauspielerin

Hayden Panettiere, Schauspielerin

