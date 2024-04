Christina Hendricks und George Bianchini haben geheiratet!

Christina Hendricks (48) hat geheiratet! Wie People berichtet, wagten die Schauspielerin und ihr langjähriger Partner George Bianchini gestern den nächsten Schritt: Sie sind den Bund der Ehe eingegangen. Laut Informationen des Newsportals habe die Trauung im Napoleon Haus in New Orleans stattgefunden. Während die Braut in einem maßgeschneiderten Spitzenbrautkleid von Katya Katya zum Traualtar geschritten war, strahlte ihr frisch gebackener Ehemann in einem burgunder-cremefarbenen, karierten Anzug.

Erst vor rund einem Jahr verkündete die Mad Men-Darstellerin die Verlobung. In einem Instagram-Beitrag teilte sie die süßen Nachrichten mit ihren Followern: "Wir machten uns gegenseitig einen Antrag und sagten jeweils: 'Ja!' Ich werde George für immer lieben und mich immer um ihn kümmern." Auf dem Schnappschuss strahlten die Serienschauspielerin und ihr Gatte um die Wette.

Christina und ihr George gehen bereits seit knapp drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Am Set von "Good Girls" hatten sich die beiden kennen und schließlich auch lieben gelernt. Nach der Verlobung vor einem Jahr haben sie nun ihr Liebesglück mit dem Jawort besiegelt. Für die Schauspielerin ist die Ehe mit dem Kameramann bereits die Zweite. Im Jahr 2019 hatten die Seriendarstellerin und ihr Ex-Mann Geoffrey Arend nach insgesamt zwölf gemeinsamen Jahren – davon zehn in der Ehe – das Beziehungsaus verkündet.

Getty Images George Bianchini und Christina Hendricks, März 2022

Getty Images Christina Hendricks, Schauspielerin

