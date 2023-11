Seit März verlobt: Christina Hendricks verrät Hochzeitspläne

Christina Hendricks (48) ist schon voller Vorfreude auf ihren großen Tag! Seit drei Jahren ist die Schauspielerin mit dem Kameramann George Bianchini zusammen. Im vergangenen März verlobten sich die beiden schließlich – die Frage aller Fragen stellten sie sich gegenseitig: Sechs Tage nach ihrem Partner ging auch die 'The Buccaneers'-Darstellerin selbst auf die Knie. Nun verrät Christina, welche Pläne sie für ihre Hochzeit schmiedet.

Die Feier wird an einem Ort stattfinden, der den Turteltauben sehr viel beutetet. "Es wird sehr festlich sein, denn wir lieben New Orleans", erzählt Christina People. Sie sei schon zahlreiche Male in der Metropole gewesen und genieße das Leben dort: "Ich finde, dass es eine der großartigsten amerikanischen Städte ist. Ich liebe die Küche, die Architektur, die Musik und den Geist, der dort herrscht. Es ist einfach eine sehr lebendige und sexy Stadt."

Ihr baldiger Ehemann ist da total ihrer Meinung, wie Christina erklärt: "Wir wollen immer die gleichen Dinge tun. Wir lieben die gleichen Orte, das gleiche Essen, die gleiche Musik, den gleichen Sinn für Humor." Doch nicht nur das liebt sie an ihrem George. "Er sorgt dafür, dass ich immer ein Lächeln auf den Lippen habe, und er sagt mir immer, dass ich alles erreichen kann, was ich mir vorgenommen habe, und dass er an mich glaubt", schwärmt die 48-Jährige.

Anzeige

Getty Images George Bianchini und Christina Hendricks im März 2022 in Hollywood

Anzeige

Getty Images George Bianchini und Christina Hendricks, März 2022

Anzeige

Getty Images Christina Hendricks, Schauspielerin

Anzeige

Was haltet ihr von der Aussage, dass Christina und George die gleichen Dinge lieben? Ich finde das total süß! Ich finde das irgendwie merkwürdig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de