Die Liebe zwischen Christina Hendricks (44) und Geoffrey Arend sollte nicht für immer sein! Am 11. Oktober 2009 gaben sich der Mad Man-Star und der "Madam Secretary"-Darsteller, die zu dem Zeitpunkt bereits zwei Jahre ein Paar waren, das Jawort. Zusammen strahlten sie bei Veranstaltungen auf dem roten Teppich und ließen alle an ihrem Glück teilhaben. Doch diese Bilder gehören nun der Vergangenheit an. Beide bestätigten nun das Aus ihrer Ehe nach zehn Jahren!

"Vor zwölf Jahren verliebten wir uns ineinander und wurden Partner", erinnerten sich die beiden Schauspieler in einem identischen Post auf Instagram. Darin blickten sie auf die vergangenen Jahre zurück, die sie gemeinsam als Familie erlebt hatten "Heute gehen wir unseren nächsten Schritt, aber auf unterschiedlichem Weg. Wir werden immer dankbar für die Liebe sein, die wir miteinander teilten", lauteten ihre Zeilen weiter.

Ob doch noch Hoffnung zwischen dem Noch-Ehepaar besteht? "Wir möchten uns Zeit geben, uns gegenseitig in dem Übergang wiederzuentdecken", gaben die beiden auf Social Media preis. Außerdem wollen sie trotzdem Freunde bleiben und weiterhin miteinander zusammenarbeiten. Auch um ihre Hunde wollen sie sich weiterhin gemeinsam kümmern.

Getty Images "Mad Man"-Star Christina Hendricks

Anzeige

Getty Images Geoffrey Arend und Christina Hendricks im November 2018 in New York

Anzeige

Getty Images Geoffrey Arend und Christina Hendricks, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de