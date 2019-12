Christina Hendricks (44) genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen! Im Oktober gaben die "Good Girls"-Darstellerin und Grey's Anatomy-Star Geoffrey Arend bekannt, dass ihre Ehe gescheitert sei. Zehn Jahre zuvor hatten die Schauspieler sich die ewige Liebe geschworen, doch jetzt wollen sie getrennte Wege gehen. Am Wochenende wurde Christina nun nach einer Party vertraut mit einem anderen Mann gesichtet. Ist die Beauty etwa wieder in Flirtlaune?

Eher nicht. Wie Daily Mail berichtet, handelt es sich bei Christinas Begleitung um Jesse Hoy, den Ehemann ihrer Stylistin Lawren Sample. Die Rothaarige hatte sich für die Fete in Los Angeles in ein schwarzes, bodenlanges Kleid mit weißen Spitzenverzierungen geworfen. Dazu kombinierte sie pinke High Heels, mit denen sie jedoch nicht ganz so sicher auf dem Asphalt unterwegs war. Bei Jesse eingehakt schaffte Christina es aber ohne Zwischenfälle sicher zum Auto.

Bereit für einen neuen Mann scheint die 44-Jährige ohnehin noch nicht zu sein. In ihrem Trennung-Statement, das Christina und Jeoffrey veröffentlicht hatten, schien ein Liebes-Comeback nicht undenkbar: "Wir möchten uns Zeit geben, uns gegenseitig in dem Übergang wiederzuentdecken." Sie wollen außerdem Freunde bleiben und sich weiterhin gemeinsam um ihre Hunde kümmern.

Photographer Group/MEGA Christina Hendricks, Schauspielerin

Anzeige

Photographer Group/MEGA Jesse Hoy und Christina Hendricks in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Geoffrey Arend und Christina Hendricks im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de