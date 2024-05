Christina Hendricks feierte Hochzeit mit einer Geistertour!

Christina Hendricks (48) hat sich für ihre Hochzeit etwas ganz Besonderes ausgedacht! Vor knapp einer Woche wurde publik, dass die Schauspielerin und George Bianchini vor den Traualtar getreten sind. Seither sind immer mehr Details zu den Feierlichkeiten in New Orleans ans Licht gekommen. Nun plaudert die "Good Girls"-Darstellerin aus, dass sie mit ihren Gästen unter anderem eine Geistertour durch die berühmte Stadt gemacht habe! "Wir dachten, es wäre eine lustige Möglichkeit für die Leute, sich besser kennenzulernen, und da viele Gäste noch nie in New Orleans waren, dachten wir: 'Okay, du bist angekommen, lasst uns euch im French Quarter herumführen'", erklärt Christina gegenüber People.

"Wir dachten, es wäre ein guter Eisbrecher und eine spaßige Möglichkeit, abends noch ein wenig herumzulaufen", führt der Serienstar weiter aus. Christina habe sich für diesen Anlass auch richtig in Schale geworfen – für die Willkommensparty habe sie ein speziell angefertigtes Kleid von Christian Siriano (38) gewählt, welches sie mit antikem Schmuck kombiniert habe. "So wollte ich schon immer mal die Straßen von New Orleans in der Nacht unsicher machen – in einem seriösen Gewand und mit einem Getränk in der Hand die Straßen entlangspazieren", klärt Christina auf.

Das ist nicht das einzig Besondere, womit sich die 48-Jährige in Stimmung brachte. In einem Beitrag auf Instagram verriet sie, dass sie eine Teeparty gefeiert habe! Mittels einer Bilderstrecke gab Christina sogar exklusive Einblicke. "Meine lieben Freunde haben letzte Woche zum Auftakt der Hochzeitsfeier eine herrliche Teeparty organisiert. […] Es war so ein glücklicher Tag", schwärmte sie unter dem Beitrag.

Instagram / actuallychristinahendricks Christina Hendricks mit ihren Hochzeitsgästen auf einer Geistertour in New Orleans

Instagram / actuallychristinahendricks Christina Hendricks und ihre Freundinnen

