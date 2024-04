Für Joey King war eine Heirat im Alter von 24 "ganz normal"!

Joey King (24) plaudert aus dem Nähkästchen, was ihre Hochzeit in jungem Alter betrifft. In einer aktuellen Folge des "Armchair Expert"-Podcasts verrät die US-Amerikanerin: "Meine Oma heiratete mit 18 und es war damals etwas ganz Normales!" Auch ihr Umfeld habe kein Problem darin gesehen, dass sie in ihren Zwanzigern vor den Traualtar trat. "Meine Familie und jeder in meinem Leben liebt Steven. Er ist ein Mensch, den man ganz leicht ins Herz schließt. Sie waren so begeistert!", schwärmt die Schauspielerin.

Ferner erklärt die 24-Jährige, dass sie durch ihre Karriere schnell erwachsen wurde. "In meiner Welt war ich dem Erwachsensein ausgesetzt. Als ich 14 war, hatte ich eine Hypothek", reflektiert Joey und fügt hinzu: "Verantwortung lässt einen ein bisschen schneller erwachsen werden." Wenn es um das Thema Heiraten geht, könne sie es sowieso niemandem recht machen. Die The Kissing Booth-Darstellerin merkt an: "Es gibt nie einen richtigen Weg. Entweder heißt es: 'Du bist zu jung, du bist zu alt, ihr habt euch nicht lange genug gedatet oder ihr kennt euch nicht richtig!'"

Mit ihrem Steven ist Joey seit September vergangenen Jahres verheiratet. Wie überglücklich sie das mache, betonte die Ex von Jacob Elordi (26) in einem Interview mit E! News. "Ich weiß, dass ich mich dumm anhöre, aber ich sage wortwörtlich: 'Verheiratet zu sein, ist das Beste!'", lachte die Beauty. Bereits 2019 wurden sie und ihr Schatz ein Paar. Damals lernten sich beide am Set von "The Act" kennen.

Instagram / joeyking Joey Kind und Steven Piet im August 2023

Instagram / joeyking Steven Piet und Schauspielerin Joey King im Juli 2022

Was sagt ihr zu Joeys Ansicht über eine Hochzeit in jungen Jahren? Verständlich! Ich finde, dass jeder für sich selbst entscheiden darf, wann er heiratet. Na ja. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ergebnis anzeigen



