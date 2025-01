Joey King erleidet beim Kochen mit Öl Gesichtsverbrennungen

Joey King (25) hat sich beim Kochen versehentlich Verbrennungen im Gesicht und am Hals zugezogen. Die Schauspielerin, bekannt aus The Kissing Booth, berichtete auf Instagram von dem Vorfall, bei dem heißes Öl aus einer Pfanne spritzte, als sie Schalotten hineingab. In ihren Storys teilte Joey mehrere Bilder, die unterschiedliche Heilungsstadien ihrer schweren Verletzungen zeigen. "Ich habe meine Mutter angerufen, um ihr davon zu erzählen, und sie sagte: 'Siehst du, das ist der Grund, warum ich Kochen hasse'", schrieb Joey, begleitet von einem Totenkopf-Emoji.

Der Filmstar erklärte, dass er seine Verletzungen unter anderem mit Honig und speziellen Salben behandelt, um die Heilung zu fördern. Vor dem Küchentrauma hat Joey ihre Fans auf Social Media regelmäßig an ihrer Begeisterung fürs Kochen teilhaben lassen. Auf dem Onlineportal teilte sie häufig superstolz ihre eigens zubereiteten Gerichte – darunter zum Beispiel eine selbstgemachte Pekannusstorte für Thanksgiving. Ob es trotz des Vorfalls in Zukunft weiterhin kulinarischen Content für Joeys Fans gibt, bleibt offen.

Zuletzt sorgte sie bei diesen aber nicht mit ihren Kochkünsten für Aufsehen, sondern mit einem komplett veränderten Look: Joey hatte plötzlich gebleichte Augenbrauen. Ihre Mutter kommentierte das mit: "Ich kann dich einfach nicht ansehen, du siehst so seltsam aus", worauf Joey schlagfertig entgegnete: "Das ist doch der Punkt!" Von ihren Followern bekam sie für ihre Typveränderung eher gemischtes Feedback.

Instagram / joeyking Collage: Joey King, Schauspielerin

Instagram / joeyking Joey King, Schauspielerin

