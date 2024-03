Verheiratet mit 24: Für Joey King gibt es nichts Besseres!

Joey King (24) ist seit vergangenem Jahr verheiratet. Mit gerade einmal 24 Jahren gab sie ihrem Steven Piet im September das Jawort. Doch was macht die Ehe für sie in so jungen Jahren so besonders? "Ich muss bessere Worte dafür finden, denn die Leute fragen mich ständig: 'Was hat sich geändert? Was ist der beste Teil?'" verrät sie im Interview mit E! News und führt aus: "Ich weiß, dass ich mich dumm anhöre, aber ich sage wortwörtlich: 'Verheiratet zu sein ist das Beste.'" Joey sage ihrem Gatten ziemlich oft, dass sie es liebt, mit ihm verheiratet zu sein. "Aber ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Es ist einfach die Stimmung. Das Gefühl ist einfach großartig. Es lohnt sich wirklich", erklärt die The Kissing Booth-Darstellerin weiter.

Seit 2019 sind die beiden ein Paar. Kennengelernt habe sich Joey und Steven am Set der Drama-Serie "The Act", wo sie auch schnell Freundschaft geschlossen haben. Doch daraus wurde mit der Zeit vor allem für die Schauspielerin immer mehr. Erst bei der Abschlussparty zum Drehende fasste die Beauty all ihren Mut zusammen. "Ich nahm ihn zur Seite, um ihm zu sagen, was ich empfinde. Es war die beste Entscheidung meines Lebens", verriet sie im vergangenen Jahr gegenüber Vogue. Der Rest ist mittlerweile Geschichte.

Was ebenfalls schon lange Geschichte ist, ist Joeys Liste an Ex-Freunde – die allerdings nicht sonderlich lang ist. Vor ihrem heutigen Ehemann war die US-Amerikanerin für über ein Jahr mit ihrem Schauspielkollegen Jacob Elordi (26) zusammen. Gemeinsam standen sie für die "The Kissing Booth"-Trilogie vor der Kamera. Kurz nach der Trennung 2018 machten Gerüchte die Runde, dass sie einen kurzen Flirt mit ihrem Co-Star Taylor Zakhar Perez – der ebenfalls in der Teenie-Rom-Com mitgespielt hat – hatte. Gemeinsam machten sie Urlaub, zu den Beziehungsgerüchten haben sie sich allerdings nie geäußert.

Instagram / joeyking Joey King und ihr Verlobter Steven Piet

Getty Images Jacob Elordi und Joey King im Mai 2018

