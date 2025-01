Gebleichte Augenbrauen: Joey King verteidigt ihren Look

Joey King (25) hat einen neuen Look ausprobiert. Die Schauspielerin hat sich kürzlich ihre Augenbrauen gebleicht. In einem TikTok-Video gibt Joey zu: "Vorher waren sie weiß und jetzt sehen sie aus wie der Schnurrbart vom Lorax." Die The Kissing Booth-Darstellerin liebt den außergewöhnlichen Style. Sie kann aber verstehen, dass nicht jeder Fan von ihren Augenbrauen ist. Selbst ihre Mutter war von dem Anblick nicht sehr begeistert. "Ich kann dich einfach nicht ansehen. Du siehst so komisch aus", gestand sie ihr. Der Filmstar verteidigt sich jedoch: "Leute, ich weiß, dass ich komisch aussehe. Das ist der Punkt."

Die "Ugly"-Darstellerin antwortete ihrer Mutter: "Mama, darum geht es doch. Der Punkt ist, dass ich etwas anderes ausprobiere. Ich werde sie zurückfärben, aber lass mich das hier haben." Die 25-Jährige bekam aber nicht nur negative Reaktionen auf den besonderen Look. Die Sängerin Noah Cyrus (25) schwärmte unter dem TikTok-Video: "Ich liebe diesen Look an dir." Queer Eye-Bekanntheit Tan France (41) kommentiert unter ihrem Instagram-Post: "Du siehst so verdammt gut aus!"

Joey überrascht gerne mit besonderen Looks. Im vergangenen Jahr verzauberte die "A Family Affair"-Darstellerin bei der Abschlusszeremonie der Filmfestspiele in Cannes mit einem eleganten, kinnlangen Bobschnitt. Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann Steven Piet (40). Das Paar ist seit 2019 in einer glücklichen Beziehung. 2023 gingen die Ex von Jacob Elordi (27) und ihr Liebster den Bund der Ehe ein. "Ich weiß, dass ich mich dumm anhöre, aber ich sage wortwörtlich: 'Verheiratet zu sein, ist das Beste!'", schwärmte die Schauspielerin im Interview mit E! News.

Instagram / joeyking Joey King im Januar 2025

Instagram / joeyking Joey Kind und Steven Piet im August 2023

