Beim Bowling? So feierte Joey King ihren ersten Hochzeitstag

Die Schauspielerin Joey King (25) feierte kürzlich ein ganz besonderes privates Jubiläum: Vor genau einem Jahr heiratete sie standesamtlich ihren Mann Steven Piet (40) in Los Angeles. Den romantischen Jahrestag verbrachte das Pärchen am Montag auf einem ziemlich bodenständigen Ausflug. Wie Joey in ihrer Instagram-Story verkündete, verschlug es die beiden Verliebten zum Bowling! Sie teilte auf Social Media einige Aufnahmen von ihrem gemeinsamen Trip. Dazu schrieb sie: "Heute, ein Jahr später, sind wir bowlen gegangen. Mit unseren passenden Bowling-Socken natürlich, mit freundlicher Genehmigung meiner Mutter."

Wie sich herausstellte, ging das frisch getraute Ehepaar im vergangenen Jahr nach der Zeremonie ebenfalls zum Bowling! Joey postete laut Just Jared mehrere bisher ungesehene Fotos vom Tag der Hochzeit. Ein Bild zeigt die Turteltauben in ihren festlichen Roben Arm in Arm an einer Bowlingbahn. Darunter schwärmt die Bullet Train-Darstellerin: "Vor einem Jahr haben wir unsere Papiere unterschrieben, die uns rechtlich zu Mann und Frau machten, und dann sind wir bowlen gegangen."

Wie verliebt die US-Amerikanerin und ihr Partner sind, ist nicht zu übersehen. Nach der kürzlichen Pressetour für ihren Film "A Family Affair" schien sie die Zweisamkeit mit ihrem Steven in vollen Zügen zu genießen. So wurde die 25-Jährige kurz nach Abschluss der Reise mit ihrem Liebsten beim idyllischen Mittagessen gesichtet. Auf Schnappschüssen, die unter anderem Just Jared vorlagen, verließ das turtelnde Paar bestens gelaunt ein Restaurant in West Hollywood.

Joey King und Steven Piet

Joey King und Steven Piet in Costa Rica

