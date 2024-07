Selten: Joey King teilt Bilder mit Freundin Ariana am Strand

Solch private Einblicke gibt es bei Joey King (24) nicht besonders häufig zu sehen! Auf Instagram teilt die The Kissing Booth-Berühmtheit nun einige Schnappschüsse mit ihren Followern. Die Bilder zeigen sie gemeinsam mit ihrer Schauspielfreundin Ariana Guido, wie sie völlig losgelöst einen spaßigen Tag am Strand verbringen. Unter dem Post verfasst Joey eine süße Liebeserklärung an die langjährige Freundschaft zwischen ihr und Ariana. "Es gibt nichts Schöneres, als jemanden praktisch sein ganzes Leben lang zu kennen", betont sie und ergänzt: "Wir lachen, wir weinen, wir machen ein Nickerchen, wir essen, wir tratschen, wir umarmen uns, wir teilen uns manchmal ein Gehirn und wir sind immer füreinander da, auch wenn wir uns geografisch nicht nahe sind."

Auf den Fotos sind die beiden Freundinnen unter anderem dabei zu sehen, wie sie mit Snacks auf ihrem Liegeplatz herumalbern und fröhlich im Meer planschen. "Ich liebe dich und vermisse dich schon jetzt, das war der beste Tag aller Zeiten", schließt sie ihre bewegende Bildbeschreibung ab. Ariana zeigt sich in der Kommentarspalte gerührt von Joeys liebevollen Worten und antwortet ihrer Freundin: "Es gibt wirklich nichts Vergleichbares. Als ob wir das tatsächlich für den Rest unseres Lebens tun würden."

Die kleine Auszeit kann die "Bullet Train"-Darstellerin nach dem Trubel der vergangenen Wochen vermutlich gut gebrauchen. Ende Juni erschien ihr neuer Film "A Family Affair" auf Netflix, in dem sie für eine der Hauptrollen vor der Kamera stand. Joey schlüpft in dem Film in die Rolle der jungen Zara, die dem Filmstar Chris Cole, gespielt von Zac Efron (36), als Assistentin zur Seite steht. Ausgerechnet dieser stürzt sich Hals über Kopf in eine romantische Beziehung mit ihrer Mutter, die von Nicole Kidman (57) verkörpert wird.

