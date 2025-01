Joey King und ihr Steven strahlen im Hundepulli-Partnerlook

Joey King (25) und ihr Ehemann Steven Piet (40) haben ihren Fans auf Instagram einen süßen Einblick in ihr Privatleben gewährt. Die Schauspielerin und der Regisseur zeigen sich im Partnerlook in Pullovern, auf denen Bilder ihrer beiden Hunde Jesse und Fable zu sehen sind. Joey kommentiert scherzhaft: "Auf den ersten Blick mögen wir wie ein etwas kitschiges Paar wirken, das manchmal Partnerlooks trägt…aber tief im Inneren sind wir genau das."

Die beiden sind nicht nur Fans von niedlichen Outfits, sondern engagieren sich auch aktiv für das Wohl von Tieren, wie People Magazine berichtet. Besonders Joey liegt das Thema Tierschutz am Herzen. Ihren Hund Fable lernte sie kennen, als sie in einem Tierheim in Rumänien freiwillig mitarbeitete. Das "Nesthäkchen des Wurfs" sei oft von anderen Hunden attackiert worden, weshalb es sofort Joeys Herz erobert habe. Joey erklärte, dass Fable sie mit ihrer traurigen, aber sanften Art berührt habe. Gemeinsam mit Steven, der ebenso tierlieb sei wie sie, und ihrem ersten Hund Jesse, der mittlerweile die Rolle eines liebevollen "großen Bruders" übernommen habe, würden die vier eine glückliche Familie bilden.

Joey und Steven lernten sich 2019 am Set der Serie "The Act" kennen. Im September 2023 feierten sie eine romantische Hochzeit in Spanien, nachdem sie zwei Wochen zuvor in Los Angeles standesamtlich geheiratet hatten. Diesen Tag zelebrierten sie ausgelassen mit Familie und Freunden in einer Bowlingbahn, wo sie an ihrem ersten Hochzeitstag erneut hingingen. Die beiden Hollywood-Stars präsentieren sich regelmäßig verliebt auf Events und in den sozialen Medien. Mit ihrem Hundepulli-Partnerlook zeigen die beiden, dass das harmonische Paar auch Humor hat.

Instagram / joeyking Joey King und ihr Mann Steven Piet

Getty Images Joey Kind und Steven Piet, August 2022

