Diesen Jobs würde Joey King nach Schauspiel-Aus nachgehen

Joey King (25) hätte zwei Ideen, was sie tun würde, wenn sie keine Schauspielerin wäre. In einem Gespräch mit Channing Tatum (44) für das Interview Magazine verriet die The Kissing Booth-Darstellerin, die seit über 20 Jahren in der Branche ist, welche Berufe ihr sonst noch gefallen könnten. "Ich wäre ziemlich gut als Nachrichtensprecherin am Morgen geeignet gewesen. Ich glaube, ich habe das Zeug dazu, zu dieser Stunde so energiegeladen zu sein, aber ich glaube nicht, dass ich glücklich wäre", überlegte Joey. "Außerdem liebe ich Kinder. Ich glaube, ich würde gerne Lehrerin werden."

Channing gab sich mit diesen Aussagen halbwegs zufrieden: "Ich hätte Nachrichtensprecherin als Antwort nicht akzeptiert, aber na gut, Lehrerin passt." Joey hatte den Magic Mike-Star bei ihrem Filmdreh von "White House Down" im Jahr 2013 kennengelernt: Dort hatte er ihren Vater gespielt. Durch ihre Karriereideen erinnerte sich die 25-Jährige während des Interviews an den Action-Thriller zurück. Als Minderjährige hatte sie nämlich Unterricht am Set. "Meine Lehrerin Eva, die mit uns bei 'White House Down' war, war meine Lieblingslehrerin aller Zeiten. Ein großes Lob an Eva", pries Joey ihre ehemalige Lehrerin an.

Der "The Act"-Star muss sich aber wohl keine Sorgen darüber machen, dass seine Karriere bald vorbei ist. Allein in diesem Jahr war sie mit vielen Filmpremieren beschäftigt. Sie spielte sowohl in "A Family Affair" an der Seite von Nicole Kidman (57) und Zac Efron (37), als auch in der Science-Fiction-Buchverfilmung "Uglies", die auf Netflix erschien. Außerdem lieh die US-Amerikanerin Poppy Prescott in "Ich – Einfach unverbesserlich 4" ihre Stimme. Trotz des ganzen Trubels fand Joey aber Zeit, mit ihrem Mann Steven Piet (40) auf romantische Dates zu gehen.

Getty Images Schauspieler Joey King und Channing Tatum im Juni 2013

Getty Images Nicole Kidman, Joey King und Zac Efron, Juni 2024

