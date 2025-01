Fans gespalten: Joey King präsentiert gebleichte Augenbrauen

Neues Jahr, neuer Look – das scheint wohl Joey Kings (25) Motto für 2025 zu sein. Auf Instagram präsentiert der The Kissing Booth-Star seinen Followern jetzt nämlich eine radikale Typveränderung: Neue Schnappschüsse zeigen sie zwar mit ihren gewohnt braunen Locken, dafür sind die Augenbrauen der Schauspielerin platinblond gefärbt und damit so gut wie gar nicht zu erkennen. Bei den Fans scheint sich die Meinung bezüglich ihrer Verwandlung eher zu spalten. "Was zum Teufel ist mit ihren Augenbrauen passiert?", fragt sich ein verwunderter Nutzer, während ein anderer anmerkt: "Ich liebe es sehr."

Darüber hinaus tummeln sich viele weitere User in der Kommentarspalte, die von Joeys neuem Look nicht angetan zu sein scheinen. "Deine Augenbrauen waren das, was dich süß wirken ließ" und "Ich erkenne jetzt die Bedeutung von Augenbrauen", heißt es unter ihrem Beitrag. Andere stellen sich aber unterstützend auf die Seite der 25-Jährigen – darunter auch Sabrina Carpenter (25) und Noah Cyrus (25). "Es ist unhöflich, ohne Augenbrauen so gut auszusehen", schwärmt die "Espresso"-Interpretin, während die kleine Schwester von Miley Cyrus (32) betont: "Das ist dein Look! Bitte haltet alle einmal in eurem Leben die Klappe. Sie sieht verdammt gut aus."

Die "The Act"-Darstellerin scheint gerne mit ihrem Look zu experimentieren. Im Mai 2024 erschien sie mit einer zwar etwas weniger radikalen, aber trotzdem mutigen Veränderung auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes. Statt ihrer eigentlich langen Mähne präsentierte Joey einen eleganten, kinnlangen Bobschnitt. Dabei handelte es sich aber wohl um eine Perücke, denn wenige Wochen später war dieser wieder verschwunden. Auf Bildern, die der Daily Mail vorlagen, trug sie ihre Haare wieder in langen Locken.

Instagram / joeyking Joey King im Januar 2025

Getty Images Joey King im Mai 2024

