Moderatorin Bärbel Schäfer feiert TV-Comeback mit Sat.1-Show

Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück auf die Fernsehbildschirme! Bärbel Schäfer (60) kann jahrelange TV-Erfahrung vorweisen. Über 1500 Mal stand sie als Moderatorin ihrer gleichnamigen Talkshow bei RTL vor der Kamera. Doch nun hat die 60-Jährige den Sender gewechselt und begleitet ihre Fans ab kommendem Montag durch die Sat.1-Sendung "Notruf". Dort feiert sie auch ihr Comeback in der Fernsehwelt – denn viele Jahre war die Blondine hinter den Kulissen verschwunden. Im Interview mit Bild verrät sie, dass sie einiges zu tun hatte: "Ich habe zwei Kinder erzogen, meinen Vater beerdigt, geheiratet, Freundschaften gewonnen und verloren, Hunde beerdigt, bin ehrenamtlich tätig – habe das Leben aus vielen Facetten gerockt."

Auch beruflich war sie nicht untätig: Neben einer langjährigen Radioshow betreibt sie ihren eigenen Bücherpodcast, ein YouTube-Format und führt Autorengespräche. Des Weiteren habe sie "Sachbücher geschrieben über Auschwitz und Einsamkeit, das aktuellste beschäftigt sich mit Regionalität, Klimawandel, Natur und dem Traditionsberuf des Schäfers." Nun kehrt sie wieder zurück ins Fernsehen, weil: "TV-Arbeit ist Teamarbeit, das liegt mir." Außerdem sei Bärbel ein großer Fan des Formats und sie liebe Herausforderungen. Abschließend fügt sie hinzu: "Ich muss nicht noch mal moderieren, weil ich wissen will, wie es ist, erfolgreich vor dem Rotlicht zu stehen. Ich kann einfach meinen Job." Auf ihren Erfolg komme es also wohl weniger an, mehr um den Spaß an der Arbeit.

Abseits der TV-Bildschirme ist Bärbel auf Social Media aktiv. Dort gewährt sie ihren Fans mit dem einen oder anderen Post Einblicke in ihren Alltag. So teilt sie hin und wieder einen Schnappschuss ihres Hundes oder zeigt ihre Koch- und Backkünste. Auch ihren Neustart bei "Notruf" kündigte sie bereits im Netz an. Ihr Kollege Marco Schreyl (50) wünscht der gebürtigen Bremerin "gutes Gelingen und viel Freude!"

Andreas Rentz/GettyImages Moderatorin Bärbel Schäfer

Instagram /marco_schreyl TV-Moderator Marco Schreyl

