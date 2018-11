Kehrt Bärbel Schäfer (54) an die Bildoberfläche zurück? Unglaubliche 1.500 Mal wurde ihre Talkshow "Bärbel Schäfer" zwischen 1995 und 2001 auf RTL ausgestrahlt. Nach sieben Jahren beim Privatsender wechselte die gebürtige Bremerin schließlich zur ARD. Dort moderierte die Talkmasterin ein Jahr lang "Wellness TV". 2006 stand sie schließlich für eine Ratgebersendung bei RTL2 vor der Kamera. Anschließend ging sie zum Radio. Für ihre Fans gibt es jetzt möglicherweise einen Grund zur Freude: Angeblich soll Bärbel demnächst zu ihren Wurzeln zurückkehren.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtete, soll es die 54-Jährige nach ihrer Zeit beim hessischen Radiosender hr3 ins deutsche Fernsehen zurückziehen. Eine Sat.1-Sprecherin soll bestätigt haben: Der Sender pilotiert eine komplett neue Talk-Sendung, durch die künftig die Moderatorin führen werde. Genaue Details zum Format seien derzeit zwar noch nicht bekannt, fest stehe aber, dass hinter der Show die Produktionsfirma B.vision Media steht.

Wie ihre TV-Präsenz, sind auch die öffentlichen Auftritte der einstigen Talkshow-Queen zu einer Seltenheit geworden – erst recht an der Seite ihres Ehemannes Michel Friedmann (62). 2004 heiratete Bärbel ihren Schatz in Eschborn. Danach konvertierte sie zum Judentum und schloss die Ehe nach jüdischem Brauch in der Park East Synagoge an der Upper East Side von Manhattan. Das Paar hat zwei Söhne.

Getty Images Bärbel Schäfer, TV-Moderatorin

Ohlenbostel,Guido/ActionPress Bärbel Schäfer in der "Bärbel Schäfer"-Show

Halisch, Jörg/ActionPress Michel Friedmann und Bärbel Schäfer bei der Verleihung des PRG Live Entertainment Award ín Frankfurt

