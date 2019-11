Bärbel Schäfer (55) kann den Tod ihres damaligen Partners und den ihres Bruders bis heute nicht begreifen. Beide Männer waren jeweils bei einem Autounfall ums Leben gekommen – Kai-Uwe Degenhart im Jahr 1998 und Bärbels Bruder Martin vor sechs Jahren. Vor allem der Verlust des jüngeren Bruders hat die zweifache Mutter stark verändert. Auch Jahre nach diesen beiden Schicksalsschlägen hat die Moderatorin noch immer viele Fragen...

Im Gespräch mit Bunte erinnerte sich die Moderatorin nun an Martins Unfalltod mit 46 Jahren zurück und erklärte: "Am Anfang ist es ein Schock, aber du denkst trotzdem, er kommt irgendwann wieder um die Ecke und alles wird gut. Aber es wird nichts wieder gut." Vor allem tue es ihr für ihn leid, dass er so vieles nicht mehr miterleben konnte. Martin war im Oktober 2013 bei erhöhter Geschwindigkeit von der nassen Fahrbahn abgekommen – ein Gedanke ließe die Talkmasterin deshalb bis heute nicht los: "Die Wut darüber, dass er auf regennasser Fahrbahn zu schnell gefahren ist, bleibt auch."

Bärbel habe bereits zweimal an der Leitplanke stehen und Menschen identifizieren müssen. Nach diesen schlimmen Verlusten sei für die 55-Jährige Verkehrssicherheit deshalb ein besonders wichtiges Thema: "Ich bedauere es wirklich sehr, dass das Tempolimit in Deutschland nicht durchgesetzt werden kann. Nicht nur wegen der Umwelt, sondern auch, um Raser vor sich selbst zu schützen."

Getty Images Bärbel Schäfer in Frankfurt, 2011

Actionpress/ Thomas Meyer Bärbel Schäfer mit ihrem Bruder Martin

Getty Images Bärbel Schäfer, 2008

