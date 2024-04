22. Schwangerschaftswoche: Clea-Lacy Juhn zeigt Babybauch!

Clea-Lacy Juhn (32) zeigt ihren Fans ihren Babybauch! Die Influencerin nimmt ihre Community nur allzu gerne durch ihren Alltag mit. Derzeit ist sie in der 22. Woche mit Zwillingen schwanger – deshalb gibt sie nun ein Update auf Instagram: "Ich zeige euch mein Bäuchlein, der langsam echt kein Bäuchlein mehr ist, weil er fast täglich wächst. Hier tut sich einiges, es ist einfach verrückt. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt." Dabei hat Clea-Lacy ein breites Grinsen im Gesicht. Die einstige Bachelor-Gewinnerin ist total glücklich.

Erst vor wenigen Wochen erzählte sie ihren Followern von ihrem Frauenarztbesuch: "Da ist ja immer die Sorge, gerade bei eineiigen Zwillingen, ob sie gut genährt werden. Also, dass der eine dem anderen nichts wegnimmt. Aber es ist alles super, was immer eine echt schöne Erleichterung ist." Die Ex von Sebastian Pannek (37) scheint also eine traumhafte Schwangerschaft zu erleben.

Das Leben der Reality-TV-Bekanntheit hat sich in kürzester Zeit ziemlich verändert. Im September 2022 bestätigte sie die Trennung von dem Moderator Riccardo Basile (32) – nur wenige Monate später machte sie ihr neues Liebesglück offiziell. Im November 2023 folgte schon die Hochzeit. Und schon bald dürfen Clea-Lacy und ihr Hasim ihre beiden Zwillinge auf der Welt begrüßen.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und Hasim im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Clea-Lacys Leben sich so schnell ändern würde? Nein, ich folge ihr schon so lange und habe es nicht kommen sehen. Ja, irgendwie schon. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de