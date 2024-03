Sorge um Zwillinge? So entwickeln sich Clea-Lacy Juhns Babys

Clea-Lacy Juhn (32) bereitet sich voll und ganz auf ihre Rolle als Mama vor. Im Februar verkündete die einstige Bachelor-Siegerin von 2017 stolz, dass sie und ihr Mann Hasim Nachwuchs erwarten. In ihrem Bauch befinden sich eineiige Zwillinge, die offenbar prächtig wachsen. In ihrer Instagram-Story berichtet die Influencerin von einem Besuch beim Kinderarzt: "Die sind sogar größer als gedacht, haben lange Beine. Da ist ja immer die Sorge, gerade bei eineiigen Zwillingen, ob sie gut genährt werden. Also, dass der eine dem anderen nichts wegnimmt. Aber es ist alles super, was immer eine echt schöne Erleichterung ist."

Anschließend beantwortet die werdende Mama die Frage ihrer Follower, um welche Art von eineiigen Zwillingen es sich bei ihren Babys handelt: "Es kam ganz oft die Frage, was für eineiige Zwillinge es sind. Dann habe ich jetzt auch mal nachgefragt, es sind MODI-Zwillinge." Dabei handelt es sich um monochorial-diamniote Zwillinge, die sich im Bauch eine Plazenta teilen. Jedes Baby hat aber eine eigene Fruchthöhle.

Gynäkologin Dr. Judith Bildau erklärt gegenüber RTL, dass es bei MODI-Schwangerschaften zu Risiken kommen könnte: "Tatsächlich ist bei dieser Form der Zwillingsschwangerschaft das Risiko für Komplikationen erhöht. Es kann zu Wachstumsunterschieden der Kinder führen, aber auch zu Fehl-und Frühgeburten." Auch Clea könnte mit besonderen Symptomen zu tun bekommen. "Auch mütterliche Komplikationen wie starke Schwangerschaftsübelkeit, aber auch die Entwicklung eines Schwangerschaftshochdrucks oder gar einer Schwangerschaftsvergiftung treten häufiger auf", meint Judith.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Mann Hasim

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Clea-Lacy so offen über ihren Arztbesuch spricht? Ich finde es toll, dass sie so transparent ist! Na ja, was die Gesundheit ihrer Babys angeht, sollte sie vorsichtig sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de