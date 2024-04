Cheslie Krysts (†32) Memoiren geben Einblicke in ihre Psyche

Anfang 2022 hatte die ehemalige Miss USA Cheslie Kryst (32) Suizid begangen – das Model hatte mit Depressionen zu kämpfen. Nun wurden ihre Memoiren "By the Time You Read This" veröffentlicht. In dem Werk spricht sie offen über ihre psychische Verfassung und die Angst, nie gut genug zu sein. Ihre Mutter April Simkins erfüllte Cheslie den letzten Wunsch und veröffentlichte das Buch. Am Ende meldete sie sich selbst zu Wort und berichtete von dem herzzerreißenden Moment, als sie vom Tod ihrer Tochter erfuhr. "Ich wusste, dass es wichtig war, dies mitzuteilen", erklärte sie gegenüber People. Der Erlös des Buches soll der Cheslie C. Kryst Foundation zugutekommen, die Programme zur Förderung der psychischen Gesundheit von jungen Erwachsenen unterstützt.

Bereits kurze Zeit nach dem Tod von Cheslie äußerte sich ihre Mutter im Interview mit dem Magazin und sprach über den schweren Verlust. "Ich habe noch nie einen derart tiefen Schmerz verspürt – ich habe mich für immer verändert", erzählte April und ergänzte: "Cheslie führte neben ihrem öffentlichen auch ein privates Leben. In letzterem hatte sie mit Depressionen zu kämpfen, die sie vor allen – einschließlich vor mir, ihrer engsten Vertrauten – bis kurz vor ihrem Tod verheimlicht hatte."

Cheslie wuchs im US-Bundesstaat South Carolina auf. Sie hatte einen Jura- sowie einen MBA-Abschluss und war als Anwältin zugelassen. 2019 wurde sie zur Miss USA gekrönt. Ab September 2019 arbeitete sie für das Fernsehnachrichtenmagazin Extra – für ihre Leistung als Korrespondentin wurde sie sogar für einen Emmy nominiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / aprils_hr Cheslie Kryst und April April Simkins

Anzeige Anzeige

Getty Images Cheslie Kryst, 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de