Cheslie Krysts (30) Mutter ist in tiefer Trauer. In der vergangenen Woche wurde die Leiche einer jungen Frau vor einem Hochhaus in New York aufgefunden. Wenig später stellte sich heraus, dass es sich bei der Toten um die ehemalige Miss USA handelt. Während ihr Körper noch gerichtsmedizinisch untersucht wurde, hatte sich Cheslies Familie bereits mit einem emotionalen Statement an die Öffentlichkeit gewandt. Jetzt hat sich ihre Mutter erneut zu Wort gemeldet.

"Ich habe noch nie einen derart tiefen Schmerz verspürt – ich habe mich für immer verändert", erzählte ihr Elternteil, April Simpkins, in einem Statement, das People vorliegt. Die Tatsache, dass Cheslie Suizid begangen hat, sei für die ganze Familie schwer zu begreifen. "Cheslie führte neben ihrem öffentlichen auch ein privates Leben. In Letzterem hatte sie mit Depressionen zu kämpfen, die sie vor allen – einschließlich vor mir, ihrer engsten Vertrauten – bis kurz vor ihrem Tod verheimlicht hatte", betonte die trauernde Mutter.

Ihre Familie könne noch immer nicht fassen, dass das Model nicht mehr unter ihnen ist. "Wir vermissen ihr Lachen, ihre weisen Worte, ihren Sinn für Humor und vor allem ihre Umarmungen. Wir vermissen alles – wir vermissen sie alle.", heißt es in Aprils Rede weiter. Cheslie sei ein wichtiger Teil der Familie und ihr Lachen ansteckend gewesen. "Ich liebe dich von ganzem Herzen, Babygirl. Ich weiß, dass wir eines Tages wieder zusammen sein werden", schloss ihre Mutter ab.

