Der französische Sänger Kendji Girac wurde angeschossen

Erschreckende Neuigkeiten von Kendji Girac (27). Der Musiker gewann im Jahr 2014 die französische Version von The Voice und ist seitdem ein beliebter Sänger. Nun machen jedoch traurige Nachrichten die Runde: Wie unter anderem der französische Sender BFMTV berichtet, wurde Kendji mit einer Schussverletzung in der Brust in ein Krankenhaus in Bordeaux gebracht. Sein Zustand galt zunächst als kritisch, mittlerweile ist der Musiker allerdings nicht mehr in Lebensgefahr.

Wie der Sender weiter berichtet, sei die Verletzung in der Nacht von Sonntag auf Montag passiert. Um 5:20 Uhr morgens ist der Notruf bei der Polizei eingegangen und Kendji wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu der Schussverletzung gekommen ist, ist weiter unklar. Der Staatsanwalt Olivier Janson erklärte jedoch in einem Interview, dass die Ermittlungen aufgenommen wurden.

Seit seinem Durchbruch bei "The Voice" ist Kendji ein erfolgreicher Sänger. Zu seinen größten Hits zählen Songs wie "Andalouse" oder "Le feu", die auch in Deutschland Erfolge feierten. Mehrere seiner Alben landeten in Frankreich und in der Schweiz auf Platz eins der Charts und erreichten Platin-Status. Im Laufe seiner Karriere arbeitete Kendji unter anderem mit Mika (40) zusammen.

Getty Images Kendji Girac, Paris

Getty Images Kendji Girac, 2018 in Tunis

