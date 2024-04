Kendji Girac hat sich aus Versehen selbst angeschossen

Es war ein folgenschwerer Unfall. Am Montag wurde bekannt, dass der französische Sänger Kendji Girac mit einer Schusswunde im Krankenhaus liegt. Laut der Nachrichtenagentur AFP gibt es jetzt neue Details zum Vorfall. Denn der Onkel des Musikers berichtete, dass sich sein Neffe aus Versehen selbst angeschossen haben soll. Kendji habe sich am Sonntag die Waffe auf einem Flohmarkt gekauft. Die Ermittlungen wurden eingeleitet, aber eine offizielle Stellungnahme der Behörden steht noch aus.

Die Tageszeitung Le Parisien berichtete, dass der 27-Jährige in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 5:30 Uhr verletzt auf einem Rastplatz in der Gemeinde Biscarrosse entdeckt wurde. Die Kugel fügte Kendji in der Brust so schwere Verletzungen zu, dass er auf der Intensivstation um sein Leben kämpfte. Doch inzwischen sei der "Tiago"-Interpret außer Lebensgefahr und erhole sich.

2014 gewann Kendji die französische Ausgabe von The Voice und hat sich im Laufe der vergangenen zehn Jahre eine große Fanbase aufgebaut. Daher dauerte es nicht lange, bis seine Community im Netz ihre Anteilnahme zeigte. Unter einigen Instagram-Beiträgen des Shootingstars finden sich Kommentare wie: "Was für eine schreckliche Nachricht heute Morgen. Wir schicken dir all unsere Gedanken, Kraft und Mut, wir stehen alle hinter dir." Seine Fans sind besorgt und hoffen, dass er sich gut erholt: "Hallo Kendji, ich habe gerade erfahren, was passiert ist, ich bin schockiert, ich hoffe wirklich, dass du durchkommst, halte durch."

Getty Images Kendji Girac, Paris

Getty Images Kendji Girac beim Carthage Festival in Tunis, August 2018

