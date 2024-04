Justin Biebers Freund Chris King stirbt bei einer Schießerei

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt. Chris King machte sich seit einigen Jahren in der Rap-Szene einen Namen. Nun ist der US-Amerikaner jedoch auf tragische Weise ums Leben gekommen. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, starb er bereits am Samstag bei einer Schießerei in Nashville. Wie genau es zu dem schrecklichen Vorfall kam, ist nicht bekannt. Andere Männer wurden bei der Auseinandersetzung schwer verletzt. Christopher Stacy Cheeks Jr., wie der Rapper bürgerlich heißt, erlag seinen Verletzungen und wurde nur 32 Jahre alt.

Zu Chris' Freunden gehörte unter anderem Justin Bieber (30). Dieser meldete sich in seiner Instagram-Story bereits zu Wort und zollte seinem verstorbenen Kumpel den Tribut. "Ich liebe dich, Bruder. Das tut weh", schrieb der "Baby"-Interpret in seinem kurzen Statement, welches er zu einem Foto der beiden teilte. Zudem gedachte er auch denjenigen, die Chris zurücklässt. "Bitte betet für seine Familie. Wir sehen uns im Paradies wieder, Bruder", erklärte Justin abschließend.

Chris veröffentlichte bereits im Jahr 2013 seine erste Musik. Bekanntheit erlangte er jedoch ab 2016 durch die Zusammenarbeit mit seinem Kollegen Trippie Redd. Gemeinsam veröffentlichten sie unter anderem die Songs "Can You Rap Like Me Pt.2", "U Deserve It", "Love Scars Pt.2" und "Dangerous". "Ich bin so verletzt. Ich kann nicht mal denken. Ich liebe dich, komm zurück, Bruder", schreibt Trippie total erschüttert im Netz zum plötzlichen Tod seines Freundes.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoischrisking Chris King im März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / whoischrisking Chris King, US-Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de