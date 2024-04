"Manta, Manta"-Streit: Constantin Film zahlt 35.000 Euro!

Das Urteil steht fest! Laut dpa konnten sich die Produktionsfirma Constantin Film und der Autor Stefan Cantz am Montag vor dem Münchner Landesgericht einigen. Der Drehbuchautor von "Manta, Manta" hatte die Produktionsfirma im vergangenen Jahr auf 100.000 Euro verklagt, da seine Bearbeitungsrechte mit der Veröffentlichung von "Manta Manta – Zwoter Teil" verletzt worden waren. Gero Worstbrock von Constantin Film bekundete sein Bedauern. "Es war nie unsere Absicht, Ihre Verdienste zu schmälern. Wir haben auch nie bestritten, dass Sie der Autor des ersten Films sind", entschuldigte sich der Geschäftsführer vor Gericht bei Stefan. Die Produktionsfirma muss ihm nun 35.000 Euro zahlen.

Der Drehbuchautor war der Meinung, dass die deutsche Produktionsfirma überhaupt kein Recht gehabt hätte, eine Fortsetzung des deutschen Kultfilms zu drehen – zumindest nicht ohne seine Einwilligung. Der Autor betonte, dass es ihm bei der Klage nie um das Geld gegangen sei, sondern um Anerkennung. "Das ist, was wir wollten", gab er gegenüber der dpa zu. Er hoffe, dass dies eine "Signalwirkung" für Drehbuchautoren habe, damit sie in Zukunft mehr für ihre Interessen kämpfen.

"Manta, Manta" aus dem Jahr 1991 handelt von dem Autofanatiker Bertie und der Friseurin Uschi. Für Til Schweiger (60), der Bertie verkörperte, war der erste Teil sein Durchbruch in der Filmbranche. Auch im zweiten Teil spielte der Schauspieler wieder mit. Doch während der Dreharbeiten herrschte anscheinend ein "Klima der Angst". Der Grund dafür soll wohl Tils schwerer Alkoholkonsum gewesen sein. In der Vergangenheit sei er deswegen handgreiflich geworden und habe mit vielen Filmrissen zu kämpfen gehabt. Aus diesem Grund sei der 60-Jährige seit einiger Zeit in Therapie.

ActionPress Tina Ruland und Til Schweiger in "Manta, Manta"

Getty Images Schauspieler Til Schweiger

