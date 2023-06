Vorwürfe gegen Til Schweiger: Das meint Kollegin Tina Ruland

Wie empfand Tina Ruland (56) die Zusammenarbeit mit Til Schweiger (59)? Aktuell stehen Anschuldigungen gegen den Regisseur im Raum. Der Schauspieler sei am Set von "Manta, Manta – Zwoter Teil" alkoholisiert gewesen und sogar handgreiflich gegenüber seinen Crewmitgliedern geworden. Tina Ruland, die bereits im ersten Teil 1991 an der Seite des Filmemachers gespielt hatte, sprach nun offen mit Promiflash über diese Beschuldigungen.

Am Rande der "Tyler Rake: Extraction 2"-Premiere traf Promiflash die Schauspielerin. "Ich kann nur sagen, ich fand den Film toll, den wir gemacht haben, ich mag ihn als Freund sehr gerne, daran hat sich natürlich nichts geändert", begann sie und fügte hinzu: "All das, was ich gelesen habe, was da stand, da war nichts dabei, was strafbar wäre." Außerdem kritisierte die 56-Jährige die Berichterstattung: "Ich fand, es war eine schlimme Hexenjagd, die da stattgefunden hat, und das war nicht nur ein bisschen drüber, [...] es war ordentlich drüber."

Dass die Bedingungen an Filmsets generell speziell seien, bestätigte Tina allerdings: "Also prinzipiell muss man sagen, dass unsere Arbeitszeiten nicht so sind wie bei anderen Arbeitnehmern. Das ist schnell über zehn, über zwölf Stunden ist und ob das gut ist. Das sind natürlich so Sachen, die nicht okay sind, aber dass das passiert bei allen Filmproduktionen, da muss man dann mal vielleicht mal hingucken."

Getty Images Til Schweiger und Tina Ruland bei der Weltpremiere von "Manta, Manta 2"

Getty Images Michael Kessler, Tina Ruland und Til Schweiger

Getty Images Tina Ruland bei einem Presse-Event für "Manta, Manta 2"

