"Sucht-Gen": Til Schweiger äußert sich zu Alkoholkonsum!

Der Schauspieler Til Schweiger (60) spricht im Podcast "Hotel Matze" über drei Stunden offen über sein Leben und die schwere Zeit, die hinter ihm liegt. Er thematisiert vor allem seinen Alkoholkonsum und die Kontroversen, die damit einhergehen: In der Vergangenheit waren Gerüchte laut geworden, der 60-Jährige sei mehrmals betrunken am Set erschienen. Laut dem Schauspieler hatten sowohl Freunde als auch Familie angefangen, sich über sein Trinkverhalten Sorgen zu machen. "Ich habe auf jeden Fall das Sucht-Gen. Der eine kann einfach aufhören und der andere nicht", erzählt der "Manta, Manta"-Star und fügt hinzu: "In den letzten Jahren habe ich halt oft zu viel Alkohol getrunken."

Der Alkoholkonsum blieb nicht ohne Folgen: So hat er im Rausch seine Freunde verletzt und ständig mit Filmrissen zu kämpfen gehabt. Er hat sich dann immer gesagt, dass so etwas "nicht mehr passieren" dürfe, konnte aber nicht aufhören, weshalb er eine Therapie begonnen hat, die er bereits seit über einem Jahr wahrnimmt. Trotz allem sieht sich der vierfache Vater nicht als Alkoholiker. Sein Ziel ist es, weiter Alkohol konsumieren zu können, aber im richtigen Moment aufzuhören. Er behauptet, sein Therapeut würde ihn bei seinem Vorhaben unterstützen: Nicht mehr als zwei Gläser Wein darf er inzwischen konsumieren.

Til wurde durch sein Mitwirken an Filmen wie "Manta, Manta", "Der bewegte Mann" oder "Traumschiff Surprise" bekannt. In den vergangenen Jahren hat er sich außerdem in Hollywood einen Namen gemacht und unter anderem in "Inglourious Basterds" und "Das gibt Ärger" mitgespielt. Trotz seines beruflichen Erfolgs hat er in den letzten Jahren mit mehreren Kontroversen auf sich aufmerksam gemacht. Vor allem aufgrund seines Alkoholkonsums hat er des Öfteren Aufsehen erregt.

Getty Images Til Schweiger beim Zürich Film Festival

Getty Images Til Schweiger, Filmstar

