Schweizer Marathonläufer Adrian Lehmann stirbt mit 34 Jahren

Große Trauer um Adrian Lehmann. Der Schweizer hatte sich in den vergangenen Wochen intensiv auf den Zürcher Marathon vorbereitet, an dem er jedoch nicht mehr teilnehmen konnte. Er hatte im Training am 18. April einen Herzinfarkt erlitten und erlag am Samstag dessen Folgen. "In den vergangenen Tagen haben sich die Folgen davon als schwerwiegender herausgestellt als zunächst angenommen. Ädu konnte trotz bester medizinischer Versorgung leider nicht geholfen werden. Er hat uns am Samstagabend verlassen und ist für immer eingeschlafen", heißt es in einem Statement seiner Angehörigen, das Swiss Athletics vorliegt. Die Abschiedsfeier soll im engen Familien- und Freundeskreis stattfinden. Adrian wurde nur 34 Jahre alt.

Der Dachverband der Schweizer Leichtathletik-Vereine meldete sich zudem selbst zu Wort. "Wir sind unendlich traurig und bestürzt über diese Nachricht. Wir sprechen der Familie und allen Freunden von Ädu unser tiefstes Beileid aus und wünschen ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit", sagte Christoph Seiler, der Präsident von Swiss Athletics. Auch in den sozialen Medien bekundeten viele Menschen ihr Beileid. "Was für ein Schock! Es war mir eine Freude, dich kennengelernt zu haben. Mein herzliches Beileid an alle Familienmitglieder und diejenigen, die ihm nahestanden", kommentiert ein User auf Instagram.

Adrian hatte große Ziele. Der Sportler hatte gehofft, sich beim Zürcher Marathon für die Olympischen Sommerspiele zu qualifizieren, die in diesem Jahr stattfinden. Im vergangenen Jahr wurde Adrian bei dem Zürcher Marathon Schweizer Meister. Mit zwei Stunden, elf Minuten und 44 Sekunden legte er seine persönliche Bestzeit hin.

Instagram / adinthehood Adrian Lehmann im Oktober 2023

Instagram / adinthehood Adrian Lehmann, Marathonläufer

