Zwischen Flocke und Gina-Lisa entfacht "The 50"-Megazoff

Zwischen Kevin Platzer (26), auch bekannt als Flocke, und Gina-Lisa Lohfink (38) kommt es in der neuesten Folge der Reality-TV-Show The 50 zu einem heftigen Streit. Die beiden, die sich bereits aus einer früheren TV-Show kennen, geraten vor laufender Kamera aneinander. Der Auslöser: Kevin, der sichtlich alkoholisiert ist, beleidigt Gina-Lisa als "B-Ware" und wirft ihr vor, psychisch krank zu sein. Am nächsten Tag eskaliert die Situation vor den anderen Teilnehmern der Show, als Gina-Lisa genug hat und Kevin lautstark zur Rede stellt. "Du musst aufpassen, wie du mit mir redest", schreit sie ihn an und macht ihrem Frust über die wiederholten Beleidigungen Luft.

Die angespannte Beziehung zwischen den beiden ist nicht neu. Bereits in der Show "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" hatten sie versucht, ihrer Verbindung eine Chance zu geben. Kevin kämpfte damals um die Gunst der ehemaligen GNTM-Kandidatin und sogar eine Hochzeit in Las Vegas war geplant. Doch das Vorhaben scheiterte. Statt eines Happy Ends ging das Paar im Streit auseinander. Diese ungelösten Spannungen scheinen sie nun bei "The 50" auszutragen. Vor allem Flocke scheint nachtragend zu sein, was in seinen abwertenden Kommentaren gegenüber seiner ehemaligen Partnerin spürbar wird.

Zwischen Flocke und Gina-Lisa fliegen in der Show die Fetzen. Mit einer anderen Kandidatin versteht sich der ehemalige Temptation Island-Verführer hingegen ziemlich gut. Bei einer Poolparty in der zweiten Folge der Show kommen sich Flocke und Zoe Saip (25) näher. Den ganzen Abend lang trinken sie zusammen, tanzen und turteln, was das Zeug hält. Ihren Flirt verlagern die beiden dann sogar ins Bett und verbringen dort die ganze Nacht. "Ich hab die Nacht ganze 14 Minuten geschlafen", reflektiert die Österreicherin am nächsten Tag humorvoll.

Seven.One / Boris Breuer Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Amazon Prime Video Zoe Saip, "The 50"-Kandidatin

