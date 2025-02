Gina-Lisa Lohfink hatte skurrile Begegnung mit Pam Anderson

Gina-Lisa Lohfink (38) hat seit Kurzem ihren eigenen Podcast mit dem Titel "Gossip Garage" – und in dem plaudert der Realitystar ohne Hemmungen aus dem Nähkästchen. In einer neuen Episode kommt sie dabei auf einen echten Weltstar zu sprechen: keine Geringere als Pamela Anderson (57). Als die beiden Frauen im Jahr 2010 auf der New York Fashion Week für den Designer Richie Rich liefen, passierte laut Gina-Lisa Folgendes: "Pamela Anderson hatte Verfolgungswahn! Sie hat sich in meiner Suite unter den Schreibtisch gekauert, die Stühle fest an sich herangezogen und die ganze Zeit geschrien, sie würde verfolgt werden."

Während der skurrilen Begegnung verlangte Pamela von Gina-Lisa, nach möglichen Verfolgern Ausschau zu halten und die Vorhänge in dem Raum zuzuziehen. Lange dauerte der verwirrende Moment aber laut der früheren Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin nicht an. "Dann wurde sie irgendwann von ihrem Management abgeholt und weggebracht", erinnert sich die Medienpersönlichkeit.

In New York traf Gina-Lisa damals in ihrer Anfangszeit in der Modebranche aber auch auf eine andere weltberühmte Lady – und zwar das Supermodel Kate Moss (51). Mit ihr hat der Forsthaus Rampensau-Star sogar ein Freundschaftstattoo in Form eines Herzens. In einem früheren Interview mit Promiflash verriet Gina-Lisa, wie es dazu kam: "Ich habe sie halt öfters gesehen, auch in New York oder in Paris und man sieht sich halt immer mal auf Modenschauen, auf Events."

Anzeige Anzeige

ActionPress Gina-Lisa Lohfink, 2024 in Bad Oeynhausen

Anzeige Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Anzeige Anzeige