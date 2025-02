"Katastrophe": Gina-Lisa Lohfink wollte nie berühmt werden

Gina-Lisa Lohfink (38) ist seit Jahren eine bekannte Größe in der deutschen Reality-TV-Landschaft. Ihre Germany's Next Topmodel-Teilnahme im Jahr 2008 und ihr damaliges Auftreten hatten sie innerhalb von wenigen Wochen berühmt gemacht. Doch den Ruhm hat die Hessin eigentlich gar nicht gewollt, wie sie Promiflash bei der Premiere ihres neuen Podcasts "Gossip Garage" verrät. "Nee, ich wollte nie berühmt werden. Ich finde, berühmt zu sein, ist eine Katastrophe", gibt Gina zu. Ihren Fans und Followern kann die Fernsehbekanntheit nur ans Herz legen, etwas "Gescheites" zu machen. "Macht eure Schule, studiert und tut irgendwas Gutes machen, weil das Berühmtsein ist scheiße", betont sie.

Klar, ein gewisser Bekanntheitsgrad und damit einhergehender Erfolg bringen auch Vorteile mit sich, unter anderem Geld und Luxus. Doch in ihren Augen überwiege die Schattenseite, die mit Hass seitens der Kritiker einhergeht. "Dann lese ich das, dann sehe ich das, dann musst du erst mal überlegen... Diese Person kennt mich doch nicht, warum nimmt diese Person sich raus, so über mich zu reden? Ich rede doch auch nicht so über diesen Menschen. Warum redet dieser Mensch so über mich", veranschaulicht Gina die Situation. Mittlerweile fühle sie sich in der Berühmtheit "gefangen". Dennoch bleibt sie positiv: "Ich bin jetzt diese Person, die ich bin, und ich muss jetzt das Beste draus machen."

All das muss die einstige Dschungelcamp-Kandidatin aber nicht allein durchstehen. Ihre Familie und Freunde stehen ihr zur Seite – darunter auch ihre Partnerin La Missy. Zu Beginn der Beziehung hatte Gina ihre Liebste noch aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Mittlerweile sind die Turteltauben aber regelmäßig gemeinsam im RTL-Format "Wo die Liebe hinfällt" auf den Bildschirmen zu sehen. "Das ist ganz neu für mich, aber das gehört dazu", erklärte La Missy in Bezug auf den Bekanntheitsgrad ihrer Liebsten und ergänzt: "Das macht mich auch stolz."

Getty Images Gina-Lisa Lohfink im November 2008

Instagram / lamissy_official La Missy, Gina-Lisa Lohfinks Partnerin

