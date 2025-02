Gina-Lisa Lohfink und ihre Partnerin Missy zoffen in TV-Show

Gina-Lisa Lohfink (38) gewährt in der Show "Wo die Liebe hinfällt" Einblicke in ihre Beziehung mit ihrer Freundin La Missy. Doch statt harmonischer Dreharbeiten kommt es zu einem heftigen Streit zwischen den Frauen. "Was laberst du für eine Scheiße? Du bist nicht mein Feind. Ich mache alles für dich. Ich will doch nichts Böses für dich, was soll das, das ist bescheuert?", wettert Gina-Lisa und wirft der 34-Jährigen vor: "Sie hat mich noch nie in den Arm genommen, wenn ich geweint habe." Was der genaue Grund für die Auseinandersetzung ist, wird nicht klar. Missy meint jedoch, dass ihre Partnerin "immer Drama mache", wenn sie über ihre Gefühle sprechen wolle.

Beide zweifeln an der jeweils anderen und sind unzufrieden in ihrer Beziehung, bis der Ex-GNTM-Teilnehmerin schließlich der Kragen platzt: "Jeden Tag Stress, Streit, ich kann nicht mehr. Ich muss arbeiten, ich brauche Ruhe, ich brauche jemanden, der mich runterholt!" Während sie in Tränen ausbricht, verstummt Missy immer mehr. Kurz darauf nimmt der Streit seinen Höhepunkt und das Kamerateam wird weggeschickt. Statt den Zoff unter vier Augen zu klären, passiert das komplette Gegenteil: Missy serviert Gina-Lisa ab.

Nach vier Wochen trifft das "Wo die Liebe hinfällt"-Team erneut auf den Forsthaus Rampensau-Star und er verrät, dass beide wieder zueinandergefunden haben. Dass Missy und sie sich trennten, ist nicht das erste Mal – tatsächlich herrscht schon seit über einem Jahr ein Gefühlschaos bei der Rapperin und Gina-Lisa. Missy trennte sich laut der Blondine schon häufiger: "Ich leide bei so einer Trennung wirklich doll. Menschen heutzutage werfen alles so schnell weg. Das mache ich nicht, ich finde es schön, wenn man sich ausspricht." Ab sofort wollen die Frauen aber an sich arbeiten und blicken hoffnungsvoll in eine gemeinsame Zukunft.

Picture Puzzle Medien / VOX Realitystar Gina-Lisa Lohfink, "Wo die Liebe hinfällt"

Picture Puzzle Medien / VOX Gina-Lisa Lohfink und La Missy, bei "Wo die Liebe hinfällt"

