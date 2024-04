Prinz William absolviert ersten Termin seit Kates Diagnose

Er ist wieder zurück bei der Arbeit. Nachdem Prinzessin Kate (42) im März ihre Krebsdiagnose mit der Welt hatte, zog sie sich mit ihrer Familie erst einmal zurück. Während sie aktuell behandelt wird, muss ihr Mann nun wieder seinen Pflichten nachgehen. Prinz William (41) absolvierte heute seinen ersten öffentlichen Termin bei einer Wohltätigkeitsorganisation in Surrey im Süden Englands. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Thronfolger in der Küche mit anpackt und das Essen in die Lieferwagen verlädt. Anschließend ging es für den Royal in ein Jugendzentrum in West-London.

Es ist das erste Mal, dass der 41-Jährige bei einer offiziellen Tätigkeit gesichtet wurde, seitdem seine Frau ihre Erkrankung publik machte. Gemeinsam mit Kate und den drei gemeinsamen Kindern, verbrachte er die Osterferien nämlich auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Sandringham. Dort haben sich Kate und William fernab der Öffentlichkeit erholen und sich in Ruhe voll und ganz auf ihre Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) fokussieren können.

Vergangenen Freitag wurde William mit seinem Erstgeborenen bei einem ganz besonderen Spiel gesichtet. Das Vater-Sohn-Duo besuchte ein Fußballmatch von Aston Villa, dem Lieblingsverein von William. Auf den Schnappschüssen der TV-Übertragung, die OK! vorliegen, sah man die zwei ziemlich gut gelaunt und jubelnd in der VIP-Lounge des Stadions sitzen.

Getty Images Prinz William, April 2024

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance, 2023

