Erste queere Bachelorette: Stella Stegmann freut sich total!

Endlich steht fest, wer die neue Bachelorette wird – und zwar Stella Stegmann! Mit der Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit geht die erste bisexuelle Rosenverteilerin an den Start. Seit rund einem Jahr ist sie solo und hofft nun, in der Show die richtige Partnerin oder den richtigen Partner zu finden. Wie sie im Interview mit RTL deutlich macht, freut sie sich schon total auf die Suche nach der Liebe. "Ich bin verliebt in das Format und bin positiv aufgeregt. Denn ich stehe gerne im Mittelpunkt und glaube, das wird voll mein Ding sein", erklärt die 26-Jährige.

Und wie sieht die Traumfrau oder der Traummann der 26-Jährigen aus? "Wenn ich Männer date, dann mag ich auch das Männliche. Eine Frau darf hingegen auch sehr weiblich sein", verrät Stella. Als erste bisexuelle Bachelorette erhoffe sie sich, den Zuschauern neben ihrer Suche nach einer Beziehung aber auch etwas vermitteln zu können: "Ich glaube, es wird Zeit, dass das Thema Bisexualität aufgegriffen wird, denn es ist ein total aktuelles Thema und ich freue mich, dass ich da ein Vorbild sein kann, dass die Menschen einfach ein bisschen offener werden und sehen, dass Liebe keine Normen kennt."

Zuvor war die Content Creatorin einige Monate mit Anna Strigl zusammen. Die beiden hatten sich in der ersten deutschen Staffel von Too Hot to Handle kennengelernt. Im Sommer 2023 gaben sie jedoch das Ende ihrer polygamen Beziehung bekannt. Wie die zwei auf Instagram erklärten, fiel ihnen die Trennung nicht leicht, jedoch hätten sie einfach zu verschiedene Interessen gehabt.

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, Bachelorette 2024

Instagram / anna_strigl Stella Stegmann und Anna Strigl

