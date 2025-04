Ca. 230 Euro: Dominik Stuckmann legt Renteninformation offen

Dominik Stuckmann (33) teilt schon seit einigen Jahren sein Leben im Netz und macht auch vor privaten Details keinen Halt. So auch jetzt: Auf Instagram postet der Ex-Bachelor einen Brief, in dem seine Renteninformationen stehen. "Ich habe eben meine Renteninfo geöffnet. Am 1. Februar 2059 darf ich in Rente", verrät er und erklärt: "Ich bekomme dann 231,06 Euro Bruttorente im Monat. Soll ich lachen oder weinen?"

Ganz so schlimm scheint die Situation aber nicht zu sein, wie der TV-Star in der nächsten Story aufklärt: "Von mir aus kann da auch 0 Euro stehen, damit habe ich absolut kein Problem. Ich will auf die staatliche Rente nie angewiesen sein. Wer weiß, wo die irgendwann landet", betont Dominik. Stattdessen investiere er alles in eine private Altersvorsorge. "Hierzu gehören Eigentumswohnungen, Garagenparks, Aktien und so weiter. Die Banken helfen mir mittels Krediten dabei, alles aufzubauen. Und wenn ich dann später mal alt bin, ist alles abbezahlt und ich beziehe meine 'Rente' von Mieteinnahmen usw."

Neben der privaten Altersvorsorge hat Dominik sich gemeinsam mit seiner Partnerin Anna Rossow (36) ein Eigenheim gekauft, wie die Beauty Ende März auf Instagram ausplauderte. "Eine aufregende Zeit liegt vor uns", freute sich Anna. Sie möchte das Haus nun renovieren – immerhin hat sie Architektur studiert. "Ich liebe mein Leben aktuell, aber ich habe gemerkt, dass ich ein Projekt für mich alleine brauche", schwärmte sie voller Vorfreude.

Instagram Dominik Stuckmann im Juli 2023

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Dezember 2024

