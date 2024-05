Naomi Campbell begeistert im Transparent-Look in Cannes!

Naomi Campbell (53) weiß, wie man einen Wow-Auftritt hinlegt! Das Model begeisterte am Mittwoch auf dem roten Teppich des Filmfestivals in Cannes. Die Britin erschien zur Premiere des Films "Furiosa: A Mad Max Saga". Naomi trug ein schwarzes, mit Pailletten besetztes Vintage-Couture-Kleid von dem Luxuslabel Chanel. Der absolute Hingucker des Looks war der Rock mit transparenten Einsätzen, der ihre langen Beine zur Geltung brachte und einen Blick auf ihren schwarzen Slip gewährte.

Eingefleischten Modefans dürfte der Look bekannt vorkommen: Das Kleid stammt aus der Kollektion von dem einstigen Chanel-Kreativdirektor Karl Lagerfeld (✝85) aus dem Jahr 1996. Naomi war damals das Model, das das Kleid auf dem Laufsteg präsentieren durfte. Zu dem Zeitpunkt war sie gerade ein mal Mitte 20. Die Fans sind von Naomis Auftritt in Cannes begeistert. "OMG, sie sieht so toll aus", schreibt beispielsweise ein User auf X. "Sowohl damals als auch heute – eine absolute Schönheit", pflichtet ein anderer Fan bei. "Naomi ist jetzt schon die Person mit dem schönsten Look bei den diesjährigen Filmfestspielen", meint ein anderer Follower.

Naomi war nicht die einzige, die bei der "Mad Max"-Premiere begeisterte. Auch Elsa Pataky (47) und Chris Hemsworth (40) sorgten mit ihren Looks für Schwärmereien. Die gebürtige Spanierin zeigte sich in einem schlichten schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt, während ihr Liebster ein weißes Hemd, ein farblich passendes Jackett sowie eine dunkle Hose trug. "Schlicht und elegant – ich liebe es", kommentiert ein X-Nutzer. "Eines der schönsten Paare in Hollywood", findet auch ein anderer Fan.

Getty Images Naomi Campbell während der Fashion Show von Chanel, 1996

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei den Filmfestspielen in Cannes, 2024

